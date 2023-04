Fyrir flesta er þetta kærkomin sérlega löng helgi til að njóta með fjölskyldunni í hvers kyns leik og afþreyingu en fyrir yngstu kynslóðina getur biðin eftir komandi súkkulaðisælu verið óbærilega löng.

En hvort sem ætlunin er að stefna í bústaðinn, upp í fjall á skíði eða bara hanga heima uppi í sófa með myndarlegt súkkulaðiskegg er alltaf tími aflögu til að horfa á eitthvað skemmtilegt.

Og þar kemur Stöð 2+ streymisveita til kastanna með sprengfullum nýjum flokki, Páskaglápinu.

Klippa: Páskaglápið á Stöð 2+

Það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi í Páskaglápinu. Bíómyndir af bestu sort fyrir alla aldurshópa, breska eðalkrimma á borð við Endeavour, Silent Witness og Shetland. Bakstur og byggingarlist í The Great British Bakeoff og Grand Designs að ógleymdu gæðaefni eins og A Friend of the Family og stórþáttunum Succession en lokaþáttaröð þeirra hóf göngu sína nýlega. Fyrir þá sem vilja rifja upp sögu Roy-ættarveldisins eru allar fyrri þáttaraðirnar einmitt aðgengilegar í gegnum Páskaglápið.

Og fyrir yngstu kynslóðina er vert að minna á magnaðan Ævintýraheim barnanna, þar sem úir og grúir af talsettu úrvalsbarnaefni en þar má finna Syngdu myndirnar tvær, Ævintýri Pílu, Hanahérann og myrkrahamsturinn, Skósveinana, Stubb stjóra og ótal margt fleira sem hressir, bætir og kætir.

Það er því morgunljóst að engum áskrifanda Stöð 2+ þarf að leiðast um páskana, hvar sem hann verður niður kominn.