Lokatölur atkvæðagreiðslu Söngvakeppninnar afhjúpaðar

Í fyrri kosningu almennings í úrslitunum hlaut Diljá 47.549 atkvæði og Langi Seli og Skuggarnir 31.557 atkvæði. Hljómsveitin Celebs skipaði þriðja sætið með 17.436 atkvæði með lagið Doomsday Dancing, Bragi og lagið Sometimes the world's against you var í fjórða sæti með 14.463 atkvæði og Sigga Ózk í því fimmta með 12.179 atkvæði fyrir lagið Dancing Lonely.

Langi Seli og Skuggarnir í fimmta sæti dómnefndar

Í niðurstöðum dómnefndar í úrslitunum 4. mars var Diljá einnig í fyrsta sæti með 30.939 atkvæði, Sigga Ózk í öðru sæti með 24.350 atkvæði, Celebs í þriðja sæti með 23.491 atkvæði, Bragi í fjórða sæti með 22.354 atkvæði og Langi Seli og Skuggarnir í fimmta sætinu með 22.059 atkvæði.

Dómnefnd var skipuð af tíu einstaklingum og voru fimm þeirra sem völdu Diljá í fyrsta sæti. Einn dómari valdi Langa Sela og Skuggana í fyrsta sæti, tveir dómarar völdu Celebs í fyrsta sæti og tveir dómarar völdu Siggu Ózk í fyrsta sætið.

Fyrri undankvöld

Diljá sigraði fyrra undankvöldið 18. febrúar með 9.605 atkvæði og Bragi var í öðru sæti með 7.135. Þá var hljómsveitin Celebs einungis tveimur atkvæðum frá Braga, með 7.133 atkvæði og var því valið sem auka lag inn í lokakvöldið. MÓA var í fjórða sæti með lagið Glötuð ást og fékk 3.308 atkvæði og Benedikt skipaði fimmta sæti með lagið Þora sem fékk 2.262 atkvæði.

Hljómsveitin Celebs var einungis tveimur atkvæðum frá því að komast áfram af fyrra undankvöldinu. Þau voru því valin sem auka lag á lokakvöldinu. Hulda Margrét/Vísir

Langi Seli og Skuggarnir voru í fyrsta sæti á seinna undankvöldinu 25. febrúar með 12.714 atkvæði. Sigga Ózk var í öðru sæti með 10.024 atkvæði, Úlfar Viktor í þriðja sæti með lagið Betri maður og fékk 6.862 atkvæði, Silja Rós og Kjalar í þriðja sæti með lagið Ég styð þína braut og hlutu 5.178 atkvæði og Kristín Sesselja skipaði fimmta sætið með lagið Óbyggðir og fékk 2.638 atkvæði.

Rúmlega 250 þúsund atkvæði

Almenningi var gefinn nýr valkostur í kosningunni en auk þess að geta hringt og sent sms gat fólk kosið í gegnum smáforritið RÚV Stjörnur. Samkvæmt RÚV voru margir sem nýttu sér þennan valkost í ár.

Á úrslitakvöldinu gáfu landsmenn lögunum samtals 250.934 atkvæði, 42.377 komu í gegnum smáforritið og 208.557 í gegnum símakosninguna.

Í fyrri undanúrslitum var kosið 29.443 sinnum, þar af komu 5.949 atkvæði í gegnum smáforritið og 23.494 í gegnum símakosningu. Í seinni undanúrslitunum var þátttakan meiri en þá fengu lögin samtals 37.416 atkvæði.

5.741 atkvæði kom í gegnum smáforritið og 31.675 í gegnum símakosningu. Hámark var á atkvæðafjölda en aðeins voru talin 20 atkvæði frá hverju númeri í hvert lag í símakosningunni annars vegar og í smáforritinu hinsvegar.