👀 Byrjunarlið Íslands gegn Filippseyjum í kvöld.



📺 Leikurinn hefst kl. 19:30 og er í beinni útsendingu á KSÍ TV.



👉 https://t.co/USipKcvDG2



🇮🇸 Our starting lineup for the game against the Philippines at the Pinatar Cup.#dottir pic.twitter.com/mMcAT56E1K