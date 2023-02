Sjáðu stórkostlegt hálfleiksatriði Rihönnu á Ofurskálinni

Hér má sjá myndbandið:

Klippa: Hálfleiksatriði Rihönnu á Ofurskálinni

Rihanna opnaði atriði sitt með töffaralaginu Bitch Better Have My Money og endaði á kraftballöðunni Diamonds. Hún tók sína allra bestu smelli og minnti sannarlega á ómetanlega arfleifð sína í tónlistarheiminum.

Var þetta í fyrsta sinn frá árinu 2016 sem Rihanna kemur fram á tónleikum, fyrir utan framkomu á Grammy verðlaunahátíðinni 2018 þegar hún flutti lagið Wild Thoughts með DJ Khaled. Síðastliðin ár hefur hún aðallega einbeitt sér að tísku- og förðunarheiminum með merkinu FENTY.

Aðdáendur Rihönnu hafa því löngum beðið eftir því að sjá hana syngja á sviði. Margir biðu spenntir eftir því að hún myndi mögulega tilkynna nýja plötu og tónleikaferðalag en í staðinn kom hún öllum á óvart með óléttubumbu.

Tónleikaferðalag og nýtt efni verður því mögulega að bíða betri tíma en á meðan geta aðdáendur hlustað á alla þá smelli sem Rihanna hefur sent frá sér í gegnum tíðina. Hún tók lög frá ólíkum tímabilum í lífi sínu en hér má sjá lagalistann hennar frá því í nótt:

Bitch Better Have My Money, Where Have U Been, Only Girl In The World, We Found Love, S&M, Rude Boy, Kiss It Better, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All Of The Lights, Run This Town, Umbrella og að lokum Diamonds.

Hún tók þó ekki nýja lagið sitt Lift Me Up úr kvikmyndinni Black Panther: Wakanda Forever. Það kom út í október síðastliðnum og var þá fyrsta lagið sem hafði komið frá Rihönnu í sex ár.

Rihanna tók öll lögin ein en var með hóp hvítklæddra dansara með sér á sviðinu. A$AP Rocky var að sjálfsögðu á svæðinu að hvetja sína konu áfram en sást til hans horfa upp til konunnar sinnar með aðdáunaraugum. Þau eiga nú von á barni númer tvö.