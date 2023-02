Efni í góðan árangur hjá fjölmiðlakonunni Kristínu Sif

„Vinkona mín benti mér á að taka Energy frá Saga Natura og ég sé ekki eftir því að hafa prófað það“. Kristín Sif segist hafa fundið fæðubótaefni sem hefur bætt árangur hennar. „Ég þekki nokkra sem taka Energy og allir eru á sama máli að varan virki vel.

Ég finn góða orku og einbeitingu án þess að verða ör. Ég vil alls ekki taka orkublöndur því þær gera mig öra. Það eina sem ég geri er að drekka nógu mikið vatn og taka tvær töflur af Energy fyrir æfingar.“

Kristín Sif er þekkt fyrir að stunda heilbrigðan lífsstíl

„Mér finnst ótrúlega hentugt að hafa Energy dós í töskunni. Ég æfi oftast í hádeginu og tek alltaf Energy ca hálftíma fyrir æfingu . Energy er svo frábært af því að það eru engin aukaefni í vörunni, aðeins góð náttúrulega efni eins og burnirót og koffein.“

Kristín mælir einnig með að taka SagaMemo með Energy. „Saga Memo er úr hvannarfræjum og saman með Energy finnst mér það bæta einbeitingu og minnið mikið. Ég hef kynnst vörum Saga Natura og get með sanni sagt að þetta eru einstakar náttúruvörur sem virka. Starfsemin sem fer fram hjá Saga Natura er mögnuð þar vinnur afar hæft fólk sem hefur rannsakað virkni ýmissa planta úr íslenskri náttúru í yfir 20 ár.“

„Eftir að ég byrjaði að taka inn vörur frá Saga Natura ákvað ég strax að skrá mig í áskrift hjá þeim, en þannig fæ ég aukinn afslátt og fría heimsendingu. Mér finnst geggjað að þurfa ekki að koma að tómum fæðubótarílátunum af því ég gleymdi að kaupa. Nú get ég strikað þetta út af to do listanum mínum og fæ fæðubótarefnin send heim í pokum sem ég fylli svo á dollurnar. Afar hentugt í alla staði.“

Energy er vegan orkublanda sem inniheldur mörg virk efni sem talin eru stuðla að aukinni orku, einbeitingu og bættri streitustjórnun.

Saga Natura er íslenskt rannsóknar- og líftæknifyrirtæki sem byggir á rúmlega 20 ára sögu. Sérhæfing Saga Natura liggur í þróun sértækra fæðubótaefna unnið úr náttúrulegum efnum eins og ætihvönn og þörungum.

Energy

Aðalinnihaldsefni Energy eru burnirót, koffín, L-theanín og B- vítamín blanda.