Stjörnurnar hver annarri skærari á rauða dreglinum

Tónlistarkonan Taylor Swift var tilnefnd til fjögurra verðlauna og fór heim með verðlaun fyrir besta tónlistarmyndbandið fyrir stuttmynd sína við lagið All Too Well. Swift klæddist dökkbláu setti frá Roberto Cavalli sem þakið var kristöllum. Hún toppaði svo dressið með skarti frá Lorraine Schwartz sem talið er að kosti rúmar 400 milljónir íslenskar krónur.

Getty/Jeff Kravitz