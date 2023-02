Kæru vinir, ég hef ákveðið að gefa kost á mér í embætti formanns VR í formanns- og stjórnarkosningum sem fara fram innan félagsins í mars.

Verkalýðsmál hafa alltaf verið mér hugleikin en ég hóf vegferð mína í VR sem trúnaðarmaður árið 2013 og sat jafnframt í trúnaðarráði 2014-2015, auk þess var ég varamaður í stjórn Landssambands íslenzkra verzlunarmanna árið 2015. Ég hef verið formaður alþjóðanefndar ASÍ síðastliðin tvö ár.

Ég þekki VR, málefnin og verkalýðshreyfinguna vel og brenn fyrir hagsmunastarfi í þágu launafólks, enda hef ég starfað fyrir félagið sl. þrjú ár. Ég vil með framboði mínu gefa félögum færi á að velja formann félagsins enda byggir félagið á lýðræðislegum grunni.

Ég legg áherslu á að þau mikilvægu mál sem núverandi formaður VR hefur haldið uppi, líkt og húsnæðis-og lífeyrismál og kjör hinna lægst launuðu, fái áfram brautargengi. Ég vil þó beita mér fyrir hagsmunum félagsfólks á breiðari grundvelli þar sem fjölbreytileikinn í félaginu og tekjudreifing er mikil og það má ekki gleyma því í hagsmunabaráttunni.

Ég legg áherslu á jafnréttis- og mannréttindamál, umhverfismál, starfsmenntamál, atvinnulýðræði, málefni ungs fólks og önnur málefni sem varða félagsfólk VR og samfélagið allt, enda á stærsta stéttarfélag á Íslandi ekki að láta sitt eftir liggja þegar kemur að hvers kyns málefnum sem hafa áhrif á félagsfólk þess.

Sérstakur kosningasjóður hefur verið stofnaður í þágu framboðsins. Verði afgangur í sjóðnum að kosningum loknum mun hann renna til góðgerðamálefna.

Dear friends, I have decided to run for the position of chairperson of VR in the elections for chairman and board that will take place within the union in March.

Union matters have always been true to my heart. I started my journey in VR as a shop steward in 2013 and I was also a member of the board of trustees in 2014-2015, and a deputy in the board of the The Commercial Federation of Iceland in 2015. I have been the chairperson the international committee of ASÍ for the past two years.

I know VR, the issues and the trade union movement well, and I am passionate about working for the benefit of workers, as I have worked for the union in the past three years. With my candidacy, I want to give members the opportunity to choose the chairperson of the VR, as the association is based on a democratic foundation.

I emphasize that the important issues that the current chairman of VR has supported, such as housing and pension issues and the conditions of low-wage earners, will continue to gain momentum. However, I want to advocate for the interests of social workers on a broader basis, as the diversity in our union and income distribution is great, and that must not be forgotten in the fight for our members´ interests.

I focus on equality and human rights issues, environmental issues, vocational training issues, employment democracy, youth issues and other issues that concern VR members and society as a whole, as I believe that the largest trade union in Iceland should be a part of- and leading actions toward any issues that affect our members.

A special election fund has been established for the candidacy. If there is a surplus in the fund after the election, it will go to charity.

