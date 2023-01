Fagn ársins valið: „Þetta var mjög stórt í fótboltasamfélaginu“

Alls léku Víkingar átta Evrópuleiki á tímabilinu sem hófst á sigrum á Levadia Tallinn frá Eistlandi og Inter Escaldes frá Andorra. Við tók ærið verkefni gegn Svíþjóðarmeisturum Malmö.

„Þessir leikir á móti Malmö voru algjört ævintýri, þeir voru hársbreidd frá því á móti besta liði í Svíþjóð,“ segir Jóhann Gunnar Einarsson í þættinum.

Klippa: Sportsíldin: Kristall Máni átti fagn ársins

Í leiknum við Malmö ytra fékk Kristall Máni Ingason umdeilt gult spjald fyrir að sussa á áhorfendur Malmö eftir að hann skoraði jöfnunarmark í leiknum. Kristall hafði þegar fengið gult spjald í leiknum og fékk seinna gula spjaldið sitt, og þar með vísað af velli, fyrir sussið.

„Þetta varð til þess að allir fögnuðu á næstu krakkamótum með því að sussa. Þetta var mjög stórt í fótboltasamfélaginu,“ segir Jóhann Gunnar.

Þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson greip það á lofti: „Sussið er fagn ársins“.

Malmö vann þann leik gegn 10 Víkingum 3-2 ytra og liðin gerðu svo 3-3 jafntefli hér heima. Víkingur féll þar með út úr Meistaradeild Evrópu en færðist yfir í Sambandsdeildina. Þar slógu þeir The New Saints frá Wales úr keppni áður en Lech Poznan frá Póllandi reyndust of stór biti.