Friðfinnur Freyr er látinn

Færsla Kolbeins

Vegna Friðfinns.

IS (English below)

Við vorum hjá lögreglunni í dag sem hefur tekið saman öll myndbönd sem til eru af Friðfinni daginn örlagaríka og þar í kring.

Við vitum því nú loksins fyrir víst að sundmaðurinn sjálfur stakk sér til sunds og synti á lignum sjó í fallegu veðri út í algleymið. Ekkert saknæmt átti sér stað og Friðfinnur hefur loksins fundið frið.

Þó hann sé ekki fundinn og leitin haldi áfram þá er þessum kafla óvissunnar samt lokið og það veitir okkur ákveðna ró.

Við þökkum fyrir þann ómetanlega stuðning sem við höfun fengið og höldum áfram í vonina um að hann finnist.

EN

We visited the police today to view all videos that have been found off my brother arround the day of his dissapearance.

We now know that the swimmer went into the sea and swam in beautiful weather on calm sea into the abiss. There was no foul play.

Although he has not been found and the search continues this finding closes a chapter in the uncertainty, which brings us some closure.

We want to thank everybody for the tremendous support and goodwill we have received. The hope of finding Friðfinnur lives on.