14 dagar í Idol: Hildur Vala hafði rétt fyrir sér

Spólum áfram sjö mánuði fram í tímann. Tvær ungar konur stóðu á sviði Vetrargarðsins í Smáralind og biðu þess að vita hvor þeirra væri nýja Idolstjarna Íslands. Önnur þeirra var hin 23 ára gamla Heiða Ólafsdóttir frá Hólmavík og hin var Reykjavíkurmærin Hildur Vala.

Fyrr um kvöldið höfðu þær báðar spreytt sig á laginu Líf eftir Jón Ólafsson og Stefán Hilmarsson. Þá hafði Heiða einnig flutt lögin Ég vil að þú komir og Slappaðu af. Hildur hafði tekið lögin The Boy Who Giggled So Sweet og Án þín.

Á meðan beðið var eftir síðustu atkvæðunum var farið yfir Idol ferðalag þeirra beggja í þáttunum. Skelltu þér með okkur í tímavélina og rifjum upp Idol ferðalag Hildar Völu.

Klippa: Idol ævintýri Hildar Völu

Trúði því að hún gæti orðið næsta Idolstjarna

Í myndbrotinu hér að ofan mátti heyra Hildi Völu láta þau stóru orð falla í fyrstu áheyrnarprufunum að hún hefði fulla trú á því að hún myndi vinna Idolið.

Kynnarnir Simmi og Jói höfðu reiknað það út að á þeim tímapunkti hefðu verið 0,06 prósent líkur á því að hún hefði rétt fyrir sér. Nú stóðu þær Hildur Vala og Heiða hins vegar tvær eftir.

Spennan var áþreifanleg þegar þeir Simmi og Jói tilkynntu að lokaniðurstöðurnar væru komnar í hús. Hér sjáum við hið æsispennandi augnablik þegar önnur Idolstjarna okkar Íslendinga var krýnd í Vetrargarðinum fyrir rúmum sautján árum síðan.

Klippa: Úrslitastund Idol Stjörnuleitar árið 2005