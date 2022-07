Sjálfsrækt í sumarfríinu: „Okkar raunverulega líf og síðan lífið á samfélagsmiðlum“

Erla er búsett í Danmörki ásamt Frey Alexandersyni, knattspyrnuþjálfara og þremur börnum. Erla segir það tilvalið að nýta sumarið til þess að innleiða góðar venjur sem miða að því að auka vellíðan okkar og segir það sérstaklega mikilvægt fyrir foreldra í sumarfríi með börnunum sínum.

Hún ætlar næstu vikurnar að deila einföldum og skemmtilegum verkefnum með lesendum Vísis sem miða að því að auka vellíðan í sumarfríinu.

Gefum henni orðið:

Lifum tvöföldu lífi

Það er stundum eins og nútímafólk lifi tvöföldu lífi. Það er okkar raunverulega líf og síðan lífið á samfélagsmiðlum. Síðara gefur oft ranga mynd af raunveruleikanum og dregur okkur frá núinu. Það að verja of löngum tíma í það að skoða líf annarra á samfélagsmiðlum dregur þig lengra frá því að lifa þínu lífi í meðvitund.

Það að lifa núvituðu lífi felst m.a í því að taka þátt í eigin lífi með fullri athygli. Að vera meðvitaður um það sem er að gerast hverju sinni og dvelja hvorki í fortíð né framtíð. Það að tileinka sér núvitaða lífshætti t.d. að einbeita sér að einu í einu og virkilega setja gæði í það sem þú gerir hverju sinni getur minnkað streitu og aukið tengsl þín við fólkið þitt sem síðan eykur lífsgæði þín. Jon Kabat Zinn sagði; „Mindfulness practise means that we commit fully in each moment to be present; inviting ourselves to interface with this moment in full awareness.“

Aðsend.

Samfélagsmiðlar komnir til að vera

Samfélagsmiðlar eru hins vegar komnir til að vera og eins og með allt er margt jákvætt þar á ferð en það er á okkar ábyrgð sem notendur hvernig við notum þá miðla. Það er nefnilega á okkar ábyrgð hvað við innbyrðum í þeim veruleika og ef samfélagsmiðlar og þeir sem við fylgjum ýta af stað óþægilegum tilfinningum þá ættum við kannski að láta vera að fylgja þeim meðan við vinnum með þessar tilfinningar því það er eitthvað sem liggur þar að baki sem krefst sjálfskoðunar af okkar hálfu.

Vanda valið vel

Það þarf að vanda vel hvað við veljum að horfa og hlusta á, hvort sem það er í raunheimi eða netheimi. Allt sem við gerum, segjum og tökum inn í gegnum skynfærin skapa þann veruleika sem við lifum í. Það er gott öðru hverju að staldra við og virkilega íhuga hvað þú ert að nota tíma þinn í, hversu mikið ert þú t.d. á samfélagsmiðlum að skoða líf annarra. Á meðan ert þú ekki þátttakandi í þínu raunverulega lífi.

Ég tel okkur mannfólkið þurfa að færa okkur meira í núið og það gerist ekki með of mikillri skjánotkun.

Of mikill tími við skjáinn

Ég held að við öll gerumst sek um að verja of miklum tíma á bak við skjáinn. Ég tók mér eitt sinn mánaðarpásu frá samfélagsmiðlum og þrátt fyrir að vera „off“ á samfélagsmiðlum hefur mér aldrei liðið eins mikið „on“ í lífinu og einmitt þá. Þrátt fyrir gnægð af hugmyndum og innblæstri sem ég sæki mér á samfélgsmiðlum þá hef ég sjaldan verið eins skapandi og þegar ég var ekki að skoða allt það sem aðrir eru að gera því ég var að einblína á það sem ég var að gera.

Ég var ekki í samanburði við aðra sem flest okkar förum ósjálfrátt í öðru hverju og fann því til meiri sáttar við það sem er. Ég fann fyrir aukinni hugarró því hlutirnir gerast hratt á samfélagsmiðlum og við tökum inn mikið af upplýsingum á skömmum tíma og ég hreinlega held að heilabúið okkar ráði ekki við þetta magn. Meðvituð nærvera mín eða núvitund jókst til muna og öll tengsl við sjálfa mig og aðra varð einhvern veginn skýrari.

Mikilvægt að taka pásu

Sjálfsumhyggjuráðið að þessu sinni er að hvetja fólk til að taka sér samfélagsmiðlapásur öðru hverju, stórar sem smáar. Þú finnur það í hjarta þínu ef þú þarft á því að halda og þá er það eina sem þú þarft að gera er að taka ákvörðun. Ég get lofað þér því að þú ert ekki að missa af neinu.

Ef þú verð of miklum tíma í því að skoða sögur annarra þá ertu ekki að skrifa þína eigin, sem er mikilvægasta sagan.

Hér koma nokkur ráð til að minnka samfélagsmiðlanotkun: