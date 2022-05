Deadline hefur eftir syni Kehler að leikarinn hafi látist í Los Angeles síðastliðinn laugardag af völdum hvítblæðis.

Margir muna eftir Kehler í hlutverki leigusalans Marty í The Big Lebowski frá árinu 1998 þar sem hann minnir The Dude, í túlkun Jeff Bridges, á að „á morgun sé nú þegar tíundi“ dagur mánaðarins og því sé löngu kominn tími til að borga leiguna.

Þá segir hann Dude frá því að hann hafi „loksins fengið salinn“ sem hann vildi til að sýna dansatriði sitt. Óskaði hann svo eftir því að Dude myndi mæta til að fylgjast með atriðinu og koma með ábendingar. Síðar í myndinni sést svo þegar Dude og félagar hans fylgjast með umræddu dansatriði.

Úr dansatriði Marty.

Kehler birtist í miklum fjölda sjónvarpsþátta og kvikmynda á rúmlega fjögurra áratuga leiklistarferli sínum. Meðal sjónvarpsþátta sem Kehler lék í má nefna Hill Street Blues, Hunter, Cagney & Lacey, L.A. Law, Newhart og St. Elsewhere á níunda áratug síðustu aldar og síðar ER, 24, NYPD Blue, Angel, Mad Men, Monk, Bones og Love, Victor.

Þá lék hann sömuleiðis í kvikmyndum á borð við Invincible, Pineapple Express, Fever Pitch, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Lethal Weapon 4, Waterworld, Wyatt Earp, Dudley Do-Right, The Last Boy Scout, Point Break (1991), I Love You to Death, Man in Black II og Year of the Dragon.