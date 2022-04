Sækja innblástur í heimahagana í nýju lagi

Dúettinn samanstendur af þeim Helenu Hafsteinsdóttur og Rósu Björk Ásmunds en áður hefur heró gefið út lög á borð við Stay for Me og Follow Me, sem sátu í nokkrar vikur á vinsældarlista rásar tvö.

Sorry (Lofa Veit Betur) er innblásið af heimahögunum og samið á nútímalegri en ljóðrænni íslensku. Innblástur er meðal annars fenginn frá íslenskri dægurlagatónlist. Ragnar Smári Sigurþórsson annaðist upptökur á myndbandinu og Helena leikstýrði sjálf.

Klippa: heró - Sorry

Helena og Rósa eru fæddar árið 1997 og hafa þekkst frá barnsaldri. Þær sóttu báðar leiklistarskólann The American Academy of Dramatic Arts. Helena útskrifaðist úr aðsetri skólans í Los Angeles árið 2019 en Rósa frá New York ári síðar.

Þegar kórónuveirufaraldurinn skall á héldu þær heim til Íslands og hafa þær unnið saman að tónlist síðan þá.