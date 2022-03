Þau Kristjana Stefánsdóttir og Júníus Meyvant mættu sem gestalistamenn og fóru bæði á kostum enda frábærir listamenn.

Júníus flutti lagið vinsæla You'll Never Walk Alone með Gerry & The Pacemakers sem er helst þekkt fyrir það að vera stuðningsmannalag Liverpool.

Einstaklega smekklegur flutningur hjá Júníusi sem heyra má hér að neðan.