Meðferðir Even Labs bættu lífsgæðin

„Ég er mjög slæm af vefjagigt og lifi við sársauka á hverjum degi. Ég hafði heyrt að rauðljósameðferðir hjálpuðu gigtarsjúklingum og lesið rannsóknir og greinar um áhrif slíkra meðferða á verki. Ég varð því mjög spennt þegar ég frétti af Even Labs og þeirra meðferðum en ég hafði ekki séð þær í boði annarsstaðar hérlendis. Ég mætti því bara á staðinn og sagði þeim stöðuna á mínum málum og fékk frábæra ráðgjöf og persónulega þjónustu,“ segir Katrín Bjarkadóttir en hún hefur nýtt sér fjölbreyttar meðferðir hjá Even Labs með góðum árangri.

Rauðljósameðferð hefur jákvæð áhrif á húðina og hitar og mýkir vöðva.

„Ég mætti í rauðljósameðferðina á hverjum degi en meðferðin sjálf tekur ekki nema 15 mínútur. Eftir fimm skipti tók ég eftir að exem sem ég er með í andlitinu lagaðist svo ég gat hætt að nota krem sem ég hef þurft að nota til að halda því niðri. Eftir nokkur skipti í viðbót fann ég einnig mikinn mun á gigtarverkjunum. Ég ákvað að prófa fleiri meðferðir og bætti við Sweat spa en gigtarsjúklingar eru mjög oft stirðir og kuldi fer afar illa í mann. Í Sweat spa liggur maður í hita í 40 mínútur og vöðvarnir verða mjúkir inn að beini,“ útskýrir Katrín.

Í Sweat Spa er viðkomandi vafinn í plast og infrarautt teppi sem hitnar upp í 75 til 85 gráður.

„Ég var einnig oft það aum í líkamanum vegna vefjagigtarinnar að ég þoldi illa að fara í nudd en hjá Even Labs gat ég prófað Normatec meðferðina, sem er sogæðanudd með þrýstingi. Það hentaði mér mjög vel því sogæðanuddið þrýstir á allt svæðið í einu í smá stund og sleppir svo. Þetta er áreynslulaust nudd ef svo má segja. Með því að stunda þessar þrjár meðferðir finn ég ótrúlega mikinn mun og líður miklu betur í líkamanum. Ég stunda þær eftir þörfum og finn mun ef það líður of langt á milli. Ég mæli hiklaust með Even Labs.“

Meðferðir Even Labs

Rauðljósameðferð með tvennskonar bylgjulengdum: 660 nm og 850 nm. 660 nm ljósið hefur jákvæð áhrif á húðina og hefur meðal annars gagnast við exemi í húð, psoriasis og rósroða. Meðferðin flýtir einnig fyrir því að húð grói. Ljósið ýtir undir náttúrulega myndun kollagens í húðinni og minnkar fínar línur. 850nm ljósið fer dýpra inn í vefina, hitar þá og mýkir og eykur blóðflæði og minnkar bólgur.

með tvennskonar bylgjulengdum: 660 nm og 850 nm. 660 nm ljósið hefur jákvæð áhrif á húðina og hefur meðal annars gagnast við exemi í húð, psoriasis og rósroða. Meðferðin flýtir einnig fyrir því að húð grói. Ljósið ýtir undir náttúrulega myndun kollagens í húðinni og minnkar fínar línur. 850nm ljósið fer dýpra inn í vefina, hitar þá og mýkir og eykur blóðflæði og minnkar bólgur. Sweat Spa: Viðkomandi er vafinn í plast og infrarautt teppi sem hitnar upp í 75 til 85 gráður. Líkaminn svitnar mjög mikið við þessa meðferð og er mikilvægt að drekka vatn meðan á meðferð stendur.

Viðkomandi er vafinn í plast og infrarautt teppi sem hitnar upp í 75 til 85 gráður. Líkaminn svitnar mjög mikið við þessa meðferð og er mikilvægt að drekka vatn meðan á meðferð stendur. Kuldameðferð: Kalt loft er látið flæða um andlit. Meðferðin minnkar bólgur og eykur kollagenframleiðslu, minnkar bólur og snýr við skallamyndun.

Kalt loft er látið flæða um andlit. Meðferðin minnkar bólgur og eykur kollagenframleiðslu, minnkar bólur og snýr við skallamyndun. Hljóðbylgjunudd: Hjálpar líkamanum að slaka á og styður við endurheimt. Hljóðbylgjunudd hefur góð áhrif á svefn og minnkar stresshormón í líkamanum. Virkjar blóðrás og sogæðakerfið og róar taugakerfið.

Hjálpar líkamanum að slaka á og styður við endurheimt. Hljóðbylgjunudd hefur góð áhrif á svefn og minnkar stresshormón í líkamanum. Virkjar blóðrás og sogæðakerfið og róar taugakerfið. Þrýstinudd: Minnkar bjúg og bólgur og flýtir endurheimt og minnkar verki í vöðvum. Eykur liðleika og losar líkamann við mjólkursýrur, minnkar líkur á æðahnútum og hefur góð áhrif á blóðrásina og sogæðakerfið.