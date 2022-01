Lagið Lá Flamme er sungið á frönsku og fjallar um að dreyma um fjarlæga staði og aðra tíma.

„Við Ágústa Eva elskum bæði tónlist frá sjöttu áratugnum og höfum oft rætt að gera lag sem fer alveg þangað í stemningu. Við höfum svo sem daðrað við þá senu í fyrri verkum en ákváðum að þetta lag væri rétt til að taka það alla leið. Bæði sem lag, texti, hljóðheim og útsetningu,“ segir Gunni í samtali við Lífið.

„Ég samdi lagið á svölunum heima í sól og hita síðasta sumar og það ber það þess merki. Suðrænt, seiðandi og bara heitt. Okkar hugmynd var að fara með hlustandann á ferðlag á fjarlægar slóðir á öðrum tíma á öðrum stað og ég held að ef að fólk hlustar á lagið, lokar augunum og lætur hugann reika þá er þetta ferðalag fyrir öll skilningarvitin.“

Gunni segir að þeim hafi fundist smellpassa að hafa textann á frönsku þar sem mikið af tónlist sem þau hlusta á frá þessum tíma var frönsk.

„Frakkarnir náðu þessu einhvernvegin alveg frábærlega. Það var allt eitthvað svo skemmtilega stíliserað allt saman svo rétt. Við höfum alltaf elskað að skapa lög og texta sem búa til eitthhvað myndrænt fyrir þá sem hlusta. Það er svo spennnandi form og tónlist er hægt að skynja á svo margan hátt. Textinn fjallar auðvitað um ástina og þá eldinn sem ýmist logar eða slökknar og í þessum texta var ástin svo sterk að hún sprakk og brann á stuttum tíma. Kunnuglegt stef fyrir marga ekki satt?“

Lagið er komið út á Spotify og öðrum efnisveitum og má einnig heyra í spilaranum hér fyrir neðan. Þeir sem vilja spreyta sig á frönskunni og syngja með geta séð textann hér neðar í fréttinni.

LA FLAMME

La flamme a disparu



Et nous, nous sommes perdus



Le soleil est parti



Ton amour a empoisooné mon âme



Come le vin, comme la drouge



On a explosé dans la nuit



Come le vin, comme la drouge



Comme le soleil manque aux étoiles

Je suis troublée depuis mon départ



Tu más dit que tu allais me réparer

Mais Ça m´a plu, Ça m´a plu



Que tu ne puisse plus me porter



Et moi, je suis partie



J´ai plus du tout besoin de toi



Comme le vin, comme la drogue



Ton amour a empoisonné mon âme



Comme le vin, comme la drogue



On a explosé dans la nuit

Je suis troublée depuis mon départ



Tu más dit que tu allais me réparer



Mais tu ne l´as pas fait



Je me suis réparée

Moi-même



Et je t´ai quitté



Moi-méme



Et je t´ai quitté