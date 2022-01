Hin íslenska Alma Goodman samdi lag fyrir Katy Perry

Alma er búsett í Los Angeles og hefur verið að gera góða hluti vestanhafs sem lagahöfundur þar sem hún hefur unnið með fjölbreyttum hópi tónlistarfólks á borð við Afrojack og Ally Brooke úr Fifth Harmony. Nú á dögunum vann Alma svo að glænýju lagi sem engin önnur en stórstjarnan Katy Perry syngur ásamt hinum fræga plötusnúði Alesso. Lagið, sem heitir When I’m Gone, kom út 29. desember síðastliðinn, á afmælisdegi Ölmu, og hefur nú þegar náð góðum árangri bæði á streymisveitum og vinsældalistum víða um heiminn.

Lagið varð til við óhefðbundnar aðstæður

Í samtali við undirritaða segir Alma að upphaflega hafi lagið ekki verið sérstaklega samið fyrir Katy Perry. Hugmyndin að laginu varð til í upphafi Covid faraldursins þegar strangt útgöngubann réði ríkjum í Los Angeles. Þá var allt lokað nema matvöruverslanir og því færðust svokölluð sessions þar sem tónlistarfólk kom saman til að semja lög yfir á fjarskipta forritið Zoom.

„Það voru vissulega smá viðbrigði að byrja að semja í slíkum aðstæðum þegar maður var vanur að vera í sama herbergi og fólk inni í hljóðverum. Það hentaði alls ekki öllum að vinna þannig því seinkunnin á netinu gerir það að verkum að maður getur ekki sungið og spilað saman í rauntíma.“

Alma lét ástandið þó ekki hafa áhrif á sköpunargleði sína. „Sem betur fer vorum við Alida Peck, sem er ein af mínum helstu meðhöfundum, fljótar að venjast því að vinna í kringum það og byrjuðum fljótt að semja með mismunandi pródúserum í gegnum Zoom,“ segir Alma og bætir við að When I’m Gone hafi einmitt orðið til í slíku sessioni. Þá unnu þær Alida með tveimur breskum pródúserum sem kalla sig Space Primates og úr varð svokallaður hittari. „Umboðsmaðurinn minn, Tyler Johnson, var strax mjög spenntur þegar hann heyrði fyrsta demó-ið af laginu og gaf okkur nokkra punkta um hvað við gætum lagfært og bætt.

Hann kom laginu svo til Alesso sem féll fyrir því og stakk upp á að fá Katy Perry til liðs við sig.“

Þykir gaman að upplifa hvað markaðssetning getur verið áhrifarík

Viðtökur við laginu hafa farið framar björtustu vonum segir Alma og þykir henni sérstaklega skemmtilegt að fá að upplifa og sjá hvað markaðssetning getur verið áhrifarík. Streymisveitan Spotify setti lagið á forsíðu New Music Friday sem er gífurlega vinsæll listi á þeirra vegum og þaðan fór lagið strax á hina ýmsu playlista. Katy Perry sem er með hvorki meira né minna en 147 milljón fylgjenda hefur að sjálfsögðu deilt laginu á Instagram síðu sína og flutti það svo á gamlárskvöld á sjónvarpsstöðinni CNN.

„Katy Perry er núna með residensíu í Vegas þar sem hún syngur When I’m Gone. Myndbandið við lagið verður svo frumflutt næsta mánudag 10. janúar á ESPN í hálfleik á National Football Championship. Lagið náði strax inn á topp 10 í UK í vikunni svo það er spennandi að fylgjast með því.“

Persónulegu markmiði náð

Það er óneitanlega magnað að heyra eina stærsta söngkonu okkar samtíma syngja lag sem maður samdi og því ekki að undra að þetta tikki í ákveðið box hjá Ölmu. „Það hefur verið persónulegt markmið hjá mér að eiga lag með artista á stærðargráðu við Katy Perry svo ég er stolt að hafa náð því,“ segir hún en Alma hefur áður unnið með Alesso við lagið Remedy sem kom út fyrir nokkrum árum.

„Alesso er frábær og mjög hæfileikaríkur.

Það var virkilega gaman að fara inn í stúdíó með þeim tveimur og heyra rödd sem maður hefur hlustað á í mörg ár syngja eitthvað sem ég samdi.

Ég man þegar ég og Alida sem ég samdi lagið með heyrðum hana fyrst byrja að syngja það. Við litum á hvor aðra brosandi, eflaust að reyna að fela hversu spenntar við vorum.“

Veit aldrei hvar lögin geta endað

Alma segir að lokum að lífið í LA sé gott og sem betur fer er nóg að gera í tónlistinni þrátt fyrir Covid faraldurinn.

„Tónlistarbransinn er auðvitað alltaf ófyrirsjáanlegur og þótt margt spennandi sé „í pípunum“ getur allt breyst á síðustu stundu svo það borgar sig ekki að tala um neitt fyrr en það er komið út. Framundan hjá mér er bara að halda áfram að semja sem mest með góðu fólki. Maður veit aldrei hvar lögin manns geta endað!“