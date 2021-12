Íslenski listinn: Ed Sheeran á uppleið

Hann er enn fremur næst mest spilaði tónlistarmaður streymisveitunnar Spotify, beint á eftir kanadísku súper stjörnunni Justin Bieber, en tæplega 80 milljónir hlusta á Sheeran mánaðarlega sem verður að teljast dágóður fjöldi.

Íslenska listann má heyra í spilaranum hér fyrir neðan.

Ástin er innblástur

Sheeran hefur haldið sér ansi stöðugum í tónlistarheiminum frá því hann gaf út plötuna + árið 2011, sýnt aðdáendum ólíkar hliðar í tónlistarsköpun sinni og alltaf tekist að sameina sorg og fegurð með miklum listrænum yfirburðum. Ástin er honum oft hugleikin en það er einmitt viðfangsefni í nýjasta hittara Sheeran’s, Overpass Graffiti.

Lagið er að finna á plötunni = sem kom út í lok október á þessu ári og er þetta nýjasti síngúll plötunnar. Lagið var kynnt inn sem líklegt til vinsælda á íslenska listanum fyrir tveimur vikum, sat í 16. sæti í síðustu viku og hefur nú stokkið upp í 8. sæti. Það verður spennandi að fylgjast með uppleið Overpass Graffiti en nýja plata Sheeran fór í fyrsta sæti á vinsældarlistum Bretlands um tíma.

Lög sem sameina kynslóðir

Meðal þess sem gerir Sheeran svo öflugan er hæfni hans til að ná til ólíks hóps fólks og allra kynslóða. Ömmur, afar og barnabörn geta jafnvel tjúttað saman við lögin hans og þessi sameiningakraftur tónlistar er ansi magnaður. Það er nefnilega verðmætt að finna sameiginlegan þráð og Ed Sheeran getur svo sannarlega sameinað kynslóðir í dansi.

Adele í Vegas

Íslenski listinn var annars hress og skemmtilegur að vanda þar sem laugardags stemningin var að sjálfsögðu í fyrirrúmi. Lagið Oh My God var kynnt inn sem líklegt til vinsælda en það er frá engri annarri en bresku tónlistargyðjunni Adele og verður líklega næsti smellur af plötunni 30. Adele tilkynnti á dögunum að hún ætli að vera með fasta tónleika í Las Vegas árið 2022 þar sem hún kemur fram tvisvar í viku frá 21. janúar til 16. apríl. Hér fetar hún í fótspor stjórstjarnanna Celine Dion og Britney Spears sem slóu algjörlega í gegn með sín eigin show í Las Vegas.

Nýjar útgáfur af gömlum lögum

Tvö önnur lög voru kynnt inn sem líkleg til vinsælda sem eiga það sameiginlegt að vera nýjar útgáfur af gömlum lögum. Annars vegar lagið Do it To It sem plötusnúðurinn Acraze endurgerði á nýstárlegan hátt en það er upprunalega með skvísu sveitinni Cherish og kom út árið 2006. Þessi nýja útgáfa er ósvikið klúbbalag en ég mæli með því að dansa við það heima í stofu í bili!

Hins vegar var það lagið All Too Well (Taylor’s version) sem bandaríska og marg grammy-verðlaunaða söngkonan Taylor Swift gaf fyrst út árið 2012 og er að finna á plötunni Red. Swift endurgerði þessa sögulegu plötu og gaf út í nóvember á þessu ári þar sem hún tók öll lögin upp aftur. Má rekja það til þess að fyrirtæki umboðsmannsins Scooter Braun eignaðist réttinn á öllum lögum plötunnar á mjög umdeildan hátt en nú hefur Taylor Swift gert tilraun til að endurheimta réttinn á þessum lögum sínum með því að taka þau öll upp aftur og gefa þau út sjálf.

Fastir liðir

Fastir liðir íslenska listans voru á sínum stað. Í Íslenskt og áhugavert fengum við að heyra í íslenska stelpubandinu FLOTT og afmælisbarn helgarinnar er enginn annar en rapparinn og listamaðurinn Jay Z, sem fagnar 52 ára afmæli sínu í dag. Í tilefni af deginum skellti ég á laginu Empire State of Mind en það er laugardags lag í lagi!

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_ydMlTassYc">watch on YouTube</a>

Í desember verður íslenski listinn svo með glænýjan vikulegan lið sem ber nafnið Jólalag vikunnar. Þar ætla ég að grúska í gömlum jólalögum af ólíkum tónlistar tegundum sem hafa jafn vel farið fram hjá mörgum hlustendum í gegnum tíðina. Jólatónlist getur nefnilega verið virkilega fjölbreytt!

Hér má svo sjá listann í heild sinni og ég hlakka til að vera með ykkur næsta laugardag í miklu stuði. Ég minni svo að vanda á að með því að fylgja FM957 á samfélagsmiðlum getið þið haft áhrif á listann þar sem við sendum reglulega út tónlistar kannanir.