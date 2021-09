Er feimin svo þátttaka í fegurðarsamkeppni er langt út fyrir þægindarammann

Maríanna Líf Swain, eða Miss Blue Mountains, er 24 ára gömul og starfar á Keflavíkurflugvelli. Hún er feimin en finnst skemmtilegast við starfið sitt að fá að tala við fólk frá öllum heimshornum.

Morgunmaturinn?

Verð voða lítið svöng á morgnanna en fæ mér stundum hleðslu eða tvær.

Helsta freistingin?

Horfa á Harry Potter maraþon gæti gert það oft í viku ef ég hefði tímann í það

Hvað ertu að hlusta á?

Cold heart með Elton John og Dua Lipa

Hvað sástu síðast í bíó?

Síðasta mynd sem ég sá í bíó var Candyman

Hvaða bók er á náttborðinu?

Leikarinn eftir Sólveigu Pálsdóttir

Hver er þín fyrirmynd?

Ég verð að segja mamma mín og amma mín

Uppáhaldsmatur?

Ég elska Sushi

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Jake Gyllenhaal

Hvað hræðist þú mest?

Ég er með massíva trúðafóbíu

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Datt í stiganum fyrir framan fullann matsal í FSS

Hverju ertu stoltust af?

Í þessu augnabliki er ég stoltust af að hafa stigið út fyrir þægindaramann að taka þátt í þessari keppni

Hundar eða kettir?

Bæði!

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Vakna mjög snemma

En það skemmtilegasta?

Eins og er þá er það Miss Universe æfingarnar að hitta stelpurnar mínar

Hvað heldurðu að komi fólki mest á óvart við þig?

Hvað ég er rosa feimin.

Hvaða lag syngur þú í sturtu/í bílnum?

Because you loved me Celine Dion.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Búin að ná mínum markmiðum og vera búin að koma af stað samtökum fyrir fólk að glíma við andlega heilsu sína.