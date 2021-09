Gleymdi að hún væri með hljóðnema og byrjaði að tala við sjálfa sig á fullu

Hulda Vigdísardóttir er ævintýragjörn og elskar að ferðast. Hún er málfræðingur, fyrirsæta, doktorsnemi og starfar í augnablikinu líka fyrir Almannavarnir. Hún hefur gefið út bók og talar sjö tungumál.

Morgunmaturinn?

Það er mjög misjafnt hvað ég fæ mér á morgnana.

Hvað ertu að hlusta á?





Kyrrðina í 101 Reykjavík, eins og er en annars hlusta ég mikið á hljóðbækur. Tónlistarsmekkurinn minn er mjög margháttaður; ég set ég mjög oft klassíska tónlist á fóninn en líka alls konar annað.

Hvað sástu síðast í bíó?

Fast & Furious 9 (eða Ökufantar 9 eins og hún heitir víst á íslensku).

Hvaða bók er á náttborðinu?

Þær eru reyndar þó nokkrar og í fullri hreinskilni þá Íslensk orðsifjabók þeirra á meðal.

Hver er þín fyrirmynd?

Ég á tvær og báðar heita þær Vigdís.

Uppáhaldsmatur?

Grjónagrautur með kanil.

Uppáhaldsdrykkur?

Ísköld íslensk mjólk

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Páfinn í Vatikaninu (Pope Francis) á ferðalagi um Ítalíu árið 2015 og Vigdís Finnbogadóttir þegar ég var 14 ára og fékk verðlaun á degi íslenskrar tungu.

Hvað hræðist þú mest?

Alvarlega heilabilun og tapi á tjáningargetu. Svo er alltaf erfitt að missa einhvern nákominn.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Atvikið sem kom fyrst upp í hugann var þegar ég átti að keyra beinskiptan bíl í raunveruleikaþætti og var nýkomin með bílpróf, festi hann og stóð pikkföst í brekku með halarófu á eftir mér, byrjaði svo að tala á fullu við sjálfa mig og gleymdi hljóðnemanum. Það var býsna skrautlegt.

Hverju ertu stoltust af?

Ég er frekar stolt af því að klára masterspróf á einu ári um leið og ég var í fimm mánaða heimsreisu og vera sú yngsta í heimi hingað til að útskrifast með M.A.-gráðu í því fagi. Ég er líka stolt af því að hafa gefið út bók, vera í doktorsnámi núna og vinna hjá Almannavörnum. Ég er stolt af þýðingu minni á Hnotubrjótnum og músakónginum og hinu og þessu sem ég hef bardúsað en fyrst og fremst er ég stolt af því að að standa með sjálfri mér og gefast ekki upp.

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Tja, fer kannski ekki leynt með þá hæfileika ef ég nefni þá hér en ég er kattliðug og get stafað aftur á bak. Ég get líka hreyft eyrun en verið kyrr að öllu öðru leyti; hæfileiki sem ég hef ekki fundið not fyrir.

Hundar eða kettir?

Hundar

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Mér finnst alla vega ekki sérstaklega gaman að vafra um netheima í hægri nettengingu.

En það skemmtilegasta?

Ferðast, skrifa sögur og greinar, læra ný tungumál og málfræðinördast, lesa góðar bækur, taka þátt í skemmtilegum myndatökum, eiga dýrmæta stund með fjölskyldu minni og vinum, dansa, læra eitthvað nýtt og láta gott af mér leiða á einn eða annan hátt.

Hvað heldurðu að komi fólki mest á óvart við þig?

Ég er mjög opin fyrir að prófa nýja hluti og kem fólki raunar sífellt á óvart með uppátækjum mínum.

Hvaða lag syngur þú í sturtu/í bílnum?

Það er misjafnt en yfirleitt eru það gömul íslensk lög eins og Vísur Vatnsenda-Rósu, einhver lög sem Ellý Vilhjálms gerði fræg eða ný íslensk lög sem eru mikið í spilun þá stundina. Ég fæ einhverra hluta vegna líka mjög oft barnalög á heilann og get þá raulað þau í tíma og ótíma.

Hverju vonast þú til að Miss Universe Iceland keppnin skili þér?

Nýjum áskorunum og ævintýrum.

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Sjálfsagt gæti ég skrifað heila ritgerð um það en ég kýs þó að lifa einn dag í einu og njóta augnabliksins. Eftir fimm ár stefni ég þó að vera búin með doktorsnámið, búa á Íslandi en halda áfram að skoða heiminn, mennta mig meira og vera umkrind yndislegu fjölskyldu minni og vinum sem er mitt sanna ríkidæmi.

Hvar er hægt að fylgjast með þér?

