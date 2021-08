Syngur um ógæfulegt ástarlíf sitt og brostna drauma

Sakaris er þekktur fyrir skemmtilegt synthapopp með fyndnum textum um ógæfulegt ástarlíf sitt og brostna drauma um heimsfrægð, og minnir sjóaða poppunnendur gjarnan á danskættaða ameríska popparann Beck Hansen.

Sakaris er einnig vel þekktur pródúser hér á landi og hefur meðal annars unnið með GDRN, Hildi, Kiasmos og Arnóri Dan. Einnig hefur hann unnið með íslensk-sænsku tónlistarkonunni Hönnu Miu Brekkan og enska tónlistarmanninum Tom Hannay sem búsettur er hér á landi.

Fyrr á árinu gaf Sakaris út plötuna I Can Do Better. Hér fyrir neðan má sjá myndband við eitt laganna af plötunni sem nefnist Breathe.

Áskrifendur Spotify geta hlustað á plötuna í spilaranum hér fyrir neðan.