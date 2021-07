Sjáðu fyrstu stikluna úr annarri seríu The Witcher

Þættirnir eru byggðir á bókum eftir pólska rithöfundinn Andrzej Sapkowski en byggjast líka mikið á tölvuleikjunum sem gerðir voru eftir bókunum. Svo virðist sem nýja serían fjalli mikið um samband Geralts og Ciri, aðalpersónanna tveggja, en í lokaþætti fyrstu seríu hittust þau í fyrsta sinn.

Serían fer í loftið á Netflix þann 17. desember næskomandi en Witcher-aðdáendur munu þó ekki þurfa að bíða svo lengi eftir að horfa á Witcher-tengt efni en teiknimyndaþættirnir The Witcher: Nightmare of the Wolf munu fara í loftið þann 23. ágúst næstkomandi. Þeir gerast áður en Witcher serían hefst.