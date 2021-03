Allt undir hjá Natan Degi í norsku útgáfunni af The Voice í kvöld

Í kvöld mun hann stíga á svið í þættinum í Noregi og er hann kominn í 48 manna úrslitin og eftir kvöldið í kvöld verða 24 eftir í þættinum.

Í kvöld syngja tveir keppendur syngja saman lag og að því loknu velur dómarinn annað hvort þeirra áfram í keppninni.

Natan Dagur syngur á móti Alexu Valentinu þar sem þau flytja lagið Take me to church með Hozier. Þátturinn hefst klukkan 20.00 í Noregi eða klukkan 19.00 að íslenskum tíma.

Natan tók lagið Bruises eftir Lewis Capaldi í blindu áheyrnarprufunni og hefur rækilega slegið síðan þá. Horft hefur verið á flutninginn yfir eina milljón sinnum. Þar er hann á topp 3 listanum yfir alla keppendur sem hafa tekið þátt í Voice í Noregi og hafa hinir tveir listamennirnir verið á YouTube í eitt til tvö ár.