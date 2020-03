Daði og Gagnamagnið unnu með miklum yfirburðum

Lagið Think about things með Daða og Gagnamagninu gjörsigraði í Söngvakeppninni 2020 sem haldin var í Laugardalshöll á laugardaginn en í tilkynningu frá RÚV má sjá hvernig atkvæðin skiptust.

Fyrri símakosningin

1. Daði – Think about things: 36.035 atkvæði

2. Dimma – Almyrkvi: 22.848 atkvæði

3. Iva – Oculis Videre: 19.072 atkvæði

4. Nína – Echo: 6.515 atkvæði

5. Ísold og Helga – Meet me halfway: 5.568 atkvæði

Alþjóðleg dómnefnd, skipuð 10 aðilum, hafði 50% vægi á móti atkvæðum úr símakosningunni.

Niðurstaða dómnefndar

1. Daði – Think about things: 24.289 atkvæði

2. Iva – Oculis Videre: 18.426 atkvæði

3. Ísold og Helga – Meet me halfway: 17.170 atkvæði

4. Nína – Echo: 15.286 atkvæði

5. Dimma – Almyrkvi: 14.867 atkvæði

Eftir þessa umferð var farið í hið svokallaða einvígi en þá fékk almenningur að kjósa á milli tveggja efstu laganna þegar atkvæði fyrri símakosningar og dómnefndar voru lögð saman.

Niðurstaða seinni símakosningar

1. Daði – Think about things: 58.319 atkvæði

2. Dimma – Almyrkvi: 42.468 atkvæði.

Daði og Gagnamagnið fóru því með sigur úr býtum í einvíginu en heildaratkvæðafjöldi símakosningar þessa tveggja laga skiptist því svona:

1. Daði – Think about things: 94.354 atkvæði

2. Dimma – Almyrkvi: 65.316 atkvæði.

Þá voru lögð saman atkvæði almennings úr báðum kosningunum og atkvæði dómefndar úr fyrri kosningunni.

Úrslit í Söngvakeppninni 2020:

1. Daði – Think about things: 118.643 atkvæði

2. Dimma – Almyrkvi: 80.183 atkvæði.

Atkvæði dómefndar

Hér að neðan má sjá hvernig hver og einn dómari kaus en dómarar voru beðnir að raða lögunum í röð eftir gæðum lagsins að þeirra mati. Þeir voru beðnir um að setja lagið sem þeim þætti best í fyrsta sæti, það næstbesta í annað sæti osfrv.

Dómari 1:

1. Meet me halfway

2. Think about things

3. Echo

4. Oculis Videre

5. Almyrkvi

Dómari 2:

1. Think about things

2. Meet me halfway

3. Oculis Videre

4. Almyrkvi

5. Echo

Dómari 3:

1. Think about things

2. Oculis Videre

3. Almyrkvi

4. Meet me halfway

5. Echo

Dómari 4:

1. Think about things

2. Oculis Videre

3. Meet me halfway

4. Echo

5. Almyrkvi

Dómari 5:

1. Think about things

2. Oculis Videre

3. Meet me halfway

4. Echo

5. Almyrkvi

Dómari 6:

1. Think about things

2. Oculis Videre

3. Meet me halfway

4. Almyrkvi

5. Echo

Dómari 7:

1. Oculis Videre

2. Think about things

3. Almyrkvi

4. Meet me halfway

5. Echo

Dómari 8:

1. Think about things

2. Echo

3. Oculis Videre

4. Almyrkvi

5. Meet me halfway

Dómari 9:

1. Think about things

2. Almyrkvi

3. Meet me halfway

4. Echo

5. Oculis Videre

Dómari 10:

1. Think about things

2. Echo

3. Meet me halfway

4. Oculis Videre

5. Almyrkvi

Úrslit kosninga í undankeppnunum

Í undanúrslitunum sem haldin voru í Háskólabíói fór kosningin svona:

Fyrri undanúrslit, 8. febrúar:

1. Almyrkvi – Dimma : 14.984 atkvæði

2. Klukkan tifar – Ísold og Helga: 6.654 atkvæði

3. Ævintýri – Kid Isak: 3.651 atkvæði

4. Augun þín – Brynja Mary: 3.374 atkvæði

5. Elta þig – Elísabet: 1.989 atkvæði

Seinni undanúrslit, 15. febrúar:

1. Gagnamagnið – Daði og Gagnamagnið: 11.218 atkvæði

2. Oculis Videre – Iva: 10.924 atkvæði

3. Ekkó – Nína: 5.905 atkvæði

4. Dreyma – Matti Matt: 5.634 atkvæði

5. Fellibylur – Hildur Vala: 1.336 atkvæði

Daði Freyr og Gagnamagnið fara því sem fulltrúar Íslands í Eurovision söngvakeppnina sem haldin verður í Rotterdam í Hollandi 12.-16. maí. Íslenska lagið verður flutt í seinni undanúrslitunum 14. maí og svo fari svo að það komist áfram verður það einnig flutt í úrslitakeppninni 16. maí.