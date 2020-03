„Bruno verður goðsögn hjá Man. United“

Diego Dalot, samherji Bruno Fernandes, hjá Manchester United segir að samherji sinn og landi muni verða goðsögn hjá félaginu.



Fernandes hefur komið vel inn í lið United frá því að hann gekk í raðir félagsins í janúar og var frábær áður en deildinni var frestað vegna kórónuveirunnar.



„Hann er topp drengur, topp leikmaður. Hann verður goðsögn hjá félaginu, það er enginn vafi á því. Hann er ótrúlegur og getur auðvitað orðið betri. Hann mun læra mikið hjá félaginu,“ sagði Dalot við hlaðvarp félagsins.



„Hann er rosalegur leikmaður í liðinu og hann verður mjög góður leikmaður fyrir félagið. Hann var fyrirliði Sporting og er reynslumikill leikmaður. Hann hefur spilað á Ítalíu og í Portúgal. Hann veit hvað hann er að gera,“ sagði Dalot.





"He's a top guy, a top player. He is going to be legend, no doubt about that."https://t.co/vQpcohoAvw