Will Ferrell gat varla talað eftir að hafa borðað sterka vængi

Leikarinn Will Ferrell var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast einfaldlega Hot Ones.

Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi.

Það má með sanni segja að Ferrell sé ekkert sérstaklega hrifinn af sterkum mat eða í það minnst ekki svona sterkum mat.

Í þættinum fer hann yfir ferilinn með Sean Evans og var samtalið nokkuð spaugilegt og sagði hann margar skemmtilegar sögur.