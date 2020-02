Solskjær sagður vilja landa sinn til United

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, virðist vilja fá landa sinn Martin Odegaard til félagsins miðað við nýjustu fréttir spænskra miðla.



United á að hafa sent aðalnjósnara sinn að skoða Norðmannin hjá Real Sociedad í síðustu viku en talið er að Rauðu djöflarnir vilji krækja í Odegaard í sumar.



Þessi 21 ára Norðmaður er á láni hjá Sociedad frá Real Madrid en talið er að Marcel Bout, aðalnjósnari United, hafi horft á Norðmanninn spila í 3-0 sigrinum á Valencia á sunnudaginn.





