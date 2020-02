Sancho fer frá Borussia Dortmund í sumar

Enski landsliðsmaðurinn Jadon Sancho mun yfirgefa þýsku deildina í sumar og líklegast er að hann endi hjá Manchester United.



Nú hefur Sky í Þýskalandi fengið það staðfest að Jadon Sancho sé á sínu síðasta tímabili með Borussia Dortmund og að hann fari frá félaginu í sumar.



Samkvæmt sömu frétt hjá Sky í Þýskalandi hefur Manchester United mikinn áhuga á því að fá hann á Old Trafford.





BREAKING: Jadon Sancho will leave Borussia Dortmund this summer and Manchester United are keen to take him to Old Trafford, according to Sky Germany.