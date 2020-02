Segir að Klopp hafi apað eftir Guardiola til að búa til meistaralið hjá Liverpool

Sumir knattspyrnuspekingar halda því fram að Jürgen Klopp hafi farið gegn sínum eigin lögmálum til að geta komið Liverpool liðinu á toppinn.



Klopp gagnrýndi fyrst kaupgleði kollega sinna í ensku úrvalsdeildinni en Liverpool hefur síðan keypt mjög dýra leikmenn á síðustu árum.



Stuart Brennan, pistlahöfundur á Manchester Evening News hefur fjallað um Manchester City frá árinu 2009. Hann er á því að Jürgen Klopp hafi þurft að apa eftir Pep Guardiola til að búa til þetta meistaralið hjá Liverpool.





Klopp only started winning when he adopted Pep's more honest approach, argues @StuBrennanMEN . #MCFC #LFChttps://t.co/nkMpIGoevZ