Markið hans Mesut Özil í gær kom eftir sókn sem stendur upp úr á tímabilinu

Arsenal liðið minnti á gömlu góðu dagana í gær þegar liðið skoraði fjögur mörk í seinni hálfleik og rúllaði upp liði Newcastle á Emirates.



Arsenal liðið tók öll völd eftir hálfleiksræðu Mikel Arteta og keyrði yfir lærisveina Steve Bruce á síðustu 45 mínútunum.



Dani Ceballos og Mesut Özil voru báðir í liðinu og takturinn í sóknarleiknum var til mikillar fyrirmyndar.



Það er þó einkum þriðja mark Arsenal liðsins í leiknum sem vakti sérstaka athygli fyrir frábær samspil.





A couple of stats about Mesut Ozil's goal last night...



35 passes in the build-up - 10 more than in any PL goal this season

All 11 Arsenal players involved at least once pic.twitter.com/Lz4oQp6wY4