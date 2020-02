Vök með flestar tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna

Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2020 voru tilkynntar rétt í þessu. 2019 var stórt ár í íslenskri tónlist og samkvæmt upplýsingum frá var aukning á innsendingum í öllum flokkum. Verðlaunin verða afhent 11. mars í Hörpu en kynnir kvöldsins er hinn lögfræðimenntaði uppistandari og rithöfundur Bergur Ebbi Benediktsson.



Í ár verða veitt 38 verðlaun auk Heiðursverðlauna Íslensku tónlistarverðlaunanna. Flestar tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir tónlistarárið 2019 hljóta Vök, Sykur, Ingi Bjarni Skúlason, Hatari, Hipsumhaps, Grísalappalísa, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslenska Óperan, Myrkir Músíkdagar, ADHD og Einar Scheving.



Tónskáldið Hildur Guðnadóttir hefur hlotið fjölda virtra verðlauna á erlendri grundu fyrir tónlist sína síðustu mánuði. Hún hlýtur þrjár tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna í opnum flokki. Hildur er tilnefnd fyrir tónlistina í Chernobyl og Joker og auk þess er hún tilnefnd fyrir upptökustjórn ársins.





Átta tilnefningar

Vök hlýtur þann heiður að fá flestar tilnefningar í ár, alls átta talsins. Meðal annars fyrir plötu ársins, lag ársins, tónlistarflytjandi ársins og tónlistarmyndband ársins. Hljómsveitin Vök hefur átt góðu gengi að fagna fyrir utan landsteinana síðustu árin og fylgdi nýjustu breiðskífu sinni, In the Dark, eftir með stórum Evróputúr.



Nýliðarnir í Hipsumhaps fylgja fast á eftir með sex tilnefningar, meðal annars fyrir plötuna Best gleymdu leyndarmálin og lagið Lífið sem mig langar í. Tvíeykið skipa þeir Fannar Ingi Friðþjófsson og Jökull Breki Arnarson. Fimm tilnefningar hljóta Sykur, Hatari, Grísalappalísa, Sinfoníuhljómsveit Íslands og Ingi Bjarni Skúlason.



Lista yfir allar tilnefningarnar í ár, auk rökstuðnings dómnefndar, má nálgast neðar í fréttinni. Innsendingar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2020 gáfu góða mynd af afar blómlegu tónlistarstarfi ársins 2019 á öllum sviðum tónlistar en talsverð aukning varð á milli ára í öllum verðlaunaflokkum.



Sýnt var frá viðburðinum í beinni útsendingu hér á Vísi og má finna upptökuna í spilaranum hér að neðan.

Íslensku tónlistarverðlaunin eru byggð á fjórum meginflokkum; flokkur popp-, rokk-, hipphopp- og raftónlistar, flokkur djass- og blústónlistar, flokkur sígildrar- og samtímatónlistar og að lokum flokkurinn önnur tónlist en þar eru veitt verðlaun fyrir tónlist í opnum flokki, kvikmynda- og leikhústónlist, og fyrir þjóðlaga- og heimstónlist. Veitt verða 38 verðlaun auk Heiðursverðlauna Íslensku tónlistarverðlaunanna.

Eftirtaldir hljóta tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2020:

Rokk, popp, raftónlist, rapp og hipp hopp – Tilnefningar fyrir tónlistarárið 2019

Plata ársins – Rokk

Bubbi Morthens - Regnbogans stræti

Grísalappalísa - Týnda rásin

Of Monsters and Men - Fever Dream

Singapore Sling - Killer Classics

Une Misere - Sermon



Plata ársins – Popp

Between Mountains - Between Mountains

Hipsumhaps - Best gleymdu leyndarmálin

K. óla - Allt verður alltílæ

Sin Fang - Sad Party

Vök - In the Dark

Plata ársins – Raftónlist

Sykur - JÁTAKK

Sunna Margrét - Art of History

Dj Flugvél og geimskip - Our Atlantis

Bjarki - Happy Earthday

Janus Rasmussen - Vín



Plata ársins – Rapp og hip hop

Cell 7 - Is anybody listening?

Countess Malaise - HYSTERÍA

Joey Christ - Joey 2



Söngvari ársins

Arnar Guðjónsson

Auður

Högni Egilsson

Júníus Meyvant

Klemens Hannigan



Söngkona ársins

Agnes Björt Andradóttir

Ásta Kristín Pjetursdóttir

Katla Vigdís Vernharðsdóttir

Margrét Rán Magnúsdóttir

Sigríður Thorlacius



Lag ársins – Popp

Auður - Enginn eins og þú

Ásgeir - Upp úr moldinni

Hipsumhaps - Lífið sem mig langar í

Hjaltalín - Baronesse

Vök - In the dark



Lag ársins – Rokk

Grísalappalísa - Þrjúhundruðsextíuogfimmdagablús (sjáðu hjónin)

Hatari - Hatrið mun sigra

Hipsumhaps - Fyrsta ástin

Of Monsters and Men - Aligator

Une Misere - Sermon



Lag ársins – Rapp og hipp hopp

Cell 7 - Peachy

Flóni - Falskar ástir

Joey Christ - 100p



Lag ársins - Raftónist

Kraftgalli - Rússíbani

Sunna Margrét - The Art of History

Sykur - Svefneyjar



Textahöfundur ársins

Bubbi Morthens

Fannar Ingi Friðþjófsson (Hipsumhaps)

Gunnar Ragnarsson og Baldur Baldursson (Grísalappalísa)

Hatari

Margrét Rán Magnúsdóttir (Vök)

Lagahöfundur ársins

Agnes Björt Andradóttir, Halldór Eldjárn, Kristján Eldjárn, Stefán Finnbogason (Sykur)

Arnar Guðjónsson og Hrafn Thoroddsen (Warmland)

Fannar Ingi Friðþjófsson, Jökull Breki Arnarson og Magnús Jóhann Ragnarsson (Hipsumhaps)

Hatari

Margrét Rán Magnúsdóttir (Vök)



Tónlistarviðburður ársins

Auður - "Afsakanir" - Útgáfutónleikar 29/03/2019

Bræðslan

Hatari í Eurovision

Hjaltalín í Eldborg

Iceland Airwaves



Tónlistarflytjandi ársins

Auður

Hatari

Sykur

Une Misere

Vök



Bjartasta vonin – Verðlaun veitt í samstarfi við Rás 2

Gróa

Hipsumhaps

K. Óla

Krassasig

Zöe



Tónlistarmyndband ársins – Verðlaun veitt í samstarfi við Albumm.is

Bjarki - ANa5 - Leikstjóri: Daníel Heimisson & Baldvin Vernharðsson

Doctor Victor feat. SVALA - Running Back / Leikstjóri: Anna Maggý

Hatari - Hatrið mun sigra / Leikstjóri: Baldvin Vernharðsson & Klemens Hannigan

Krummi - Stories To Tell / Leikstjóri: Frosti Jón Runólfsson

Of Monsters and Men - Wars / Leikstjóri: WeWereMonkeys

Oscar Leone - "Superstar" / Leikstjóri: Einar Egils

Vök - In the Dark / Leikstjóri: Elí.

Warmland - Blue Place / Leikstjóri: Bernhard Kristinn & Warmland

Sígild- og samtímatónlist - Tilnefningar fyrir tónlistarárið 2019

Plata ársins

Benedikt Kristjánsson - Drang in die Ferne

Sinfóníuhljómsveit Íslands - Concurrence

Strokkvartettinn Siggi - South of the Circle

Sæunn Þorsteinsdóttir - Vernacular

Þóranna Dögg Björnsdóttir - LUCID



Tónverk ársins

ENIGMA - Anna Þorvaldsdóttir

Music to accompany your sweet splatter dreams - Bára Gísladóttir

Mysterium op. 53 - Hafliði Hallgrímsson

Crevace, konsert fyrir flautu og fagott - Páll Ragnar Pálsson

Lendh - Veronique Vaka

Söngvari ársins

Benedikt Kristjánsson

Fjölnir Ólafsson

Oddur Arnþór Jónsson

Söngkona ársins

Dísella Lárusdóttir

Guja Sandholt

Herdís Anna Jónasdóttir



Tónlistarflytjandi ársins - Einstaklingar

Bjarni Frímann Bjarnason

Laufey Jensdóttir

Sæunn Þorsteinsdóttir

Sigurgeir Agnarsson

Víkingur Heiðar Ólafsson

Tónlistarflytjandi ársins - Hópar

Elektra Ensemble - Fagnaði 10 ára starfsafmæli með útgáfu á geisladiski með verkum samin fyrir hópinn

Kammersveit Reykjavíkur - Lokatónleikar Myrkra músikdaga. Kammersinfóníur Schönbergs og Adams

Sinfóníuhljómsveit Íslands - Hljóðritun og útgáfur, tónleikar og tónleikaferðir árið 2019



Tónlistarviðburður ársins ( Einstakir tónleikar)

Hafnarborg: Hljóðön - Sýning tónlistar. Opnunarhátíð Myrka Músíkdaga

Ljóðadagar Óperudaga í RVK - The Little Match Girl Passion/Death speaks

Nordic Affect - Rökkur með Nordic Affect og Maja S. K. Ratkje

Sinfóníuhljómsveit Íslands - Sinfóníuhljómsveit Íslands á Myrkum músíkdögum

Strokkvartettinn Siggi - Tónlistarhátíð RÁSar 1



Tónlistarviðburðir ársins (Hátíðir, tónleikaraðir)

Listvinafélag Hallgrímskirkju : Kirkjulistahátíð í Hallgrímskirkju

Myrkir músíkdagar : Myrkir Músíkdagar 2019

Reykjavík midsummer music : Reykjavíki midsummer music 2019



Bjartasta von í sígildri og samtímatónlist verður kynnt 11. mars þegar tónlistarverðlaunin verða afhent í Hörpu.

Nýliðarnir í Hipsumhaps hlutu hvorki meira né minna en sex tilnefningar. Vísir/Vilhelm

Djass og blús - Tilnefningar fyrir tónlistarárið 2019

Plata ársins

ADHD - ADHD 7

Einar Scheving - Mi Casa, Su Casa

hist og - Days of Tundra

Ingi Bjarni Skúlason - Tenging

Tómas Ragnar Einarsson - Gangandi bassi



Tónverk ársins

AVI - Andrés Þór

Ballad for my fearless friend -Ingi Bjarni Skúlason

Counting Sheep - Sigurður Flosason

Hangir - ADHD

Óravídd - Einar Scheving



Lagahöfundur ársins

Anna Gréta Sigurðardóttir

Einar Scheving

Ingi Bjarni Skúlason

Mikael Máni Ásmundsson

Tómas Ragnar Einarsson



Tónlistarflytjandi ársins - Einstaklingur

Andrés Þór

Anna Gréta Sigurðardóttir

Ingi Bjarni Skúlason

Sigurður Flosason

Sunna Gunnlaugsdóttir



Tónlistarflytjandi ársins - Hópar

ADHD

hist og

Ingi Bjarni Kvintett

Sigurður Flosason DeLux

Stórsveit Reykjavíkur



Tónlistarviðburður ársins

Tónleikaröð Stórsveitar Reykjavíkur

Tónleikadagskrá Jazzklúbbsins Múlans í Hörpu

Freyjujazz



Bjartasta von í djass og blús verður kynnt á sjálfri hátíðinni þann 11. mars næstkomandi.

Tónskáldið Hildur Guðnadóttir tók við Óskarsverðlaunum, fyrst Íslendinga, fyrr í þessum mánuði. Hún hefur einnig fengið Emmy, Grammy, BAFTA, Golden Globe, og Critic's Choice verðlaun. Myndir/Getty

Önnur tónlist: Opinn flokkur, kvikmynda- og leikhústónlist, þjóðlaga- og heimstónlist Tilnefningar fyrir tónlistarárið 2019

Plata ársins – Opinn flokkur

Hlökk - Hulduhljóð

Kristín Anna - I must be the devil

Kristófer Rodriguez Svönuson - Primo

Marína Ósk - Athvarf

Ólafur Björn Ólafsson og Jo Berger Myhre - Lanzarote

Plata ársins – Þjóðlagatónlist

Ásta - Sykurbað

Góss - Góssentíð

Lára Rúnars - Rótin

Ragnheiður Gröndal - Töfrabörn

Umbra - LLIBRE VERMELL

Plata ársins – Leikhús- og kvikmyndatónlist

Arnar Guðjónsson - France terres sauvages

Herdís Stefánsdóttir - The sun is also a star

Hildur Guðnadóttir - Chernobyl

Hildur Guðnadóttir - Joker

Tryggvi M. Baldvinsson og Einar Sv. Tryggvason - Flatey



Lag ársins/Tónverk ársins í Opnum flokki

Ásta - Sykurbað

Hróðmar I. Sigurbjörnsson og Ragnheiður Erla Björnsdóttir - Konan og selshamurinn

Lára Rúnars - Altari

Marína Ósk - Rigning

Teitur Magnússon - Skriftagangur

Plötuumslag ársins

Cell7 - Is anybody listening?

Countess Malaise - HYSTERÍA

Dj. Flugvél og geimskip - Our Atlantis

Grísalappalísa - Týnda rásin

Kristin Anna - I must be the devil

Upptökustjórn ársins



Grísalappalísa – Týnda rásin

Albert Finnbogason: Upptökustjórn, upptökur og hljóðblöndun. Tumi Árnason: Annar stýrimaður, auka upptökur. Finnur Hákonarson: Hljómjöfnun



Hildur Guðnadóttir - Chernobyl

Hildur Guðnadóttir og Sam Slater: Upptökustjórn og gerð hljóðmyndar



hist og - Days of Tundra

Albert Finnbogason: Upptökustjórn, upptökur og hljóðböndun. Paul Corley: Hljómjöfnun



Sinfóníuhljómsveit Íslands - Concurrence

Daniel Shores: Upptökustjórn og gerð hljóðmyndar

Vök – In The Dark

James Earp, Margrét Rán Magnúsdóttir og Einar Hrafn Stefánsson: Upptökustjórn og gerð hljóðmyndar

Tengd skjöl

Popp, Rokk, Raf og Hipphopp - Rökstuðningur dómnefndar



Sígild og samtímatónlist - Rökstuðningur dómnefndar

Djass og blús - Rökstuðningur dómnefndar

Önnur tónlist - Rökstuðningur dómnefndar

Tónlistarmyndband ársins - Rökstuðningur dómnefndar