Vök gefur út myndband við lagið In the Dark

Nýtt tónlistarmyndband hljómsveitarinnar Vakar við lagið In the Dark, fjallar um að verða skyndilega óstjórnlega kvíðinn á íslenska djamminu, segir Ágúst Elí Ásgeirsson leikstjóri myndbandsins sem er í teiknimyndastíl.



Lagið In the Dark er titillag nýrrar breiðskífu Vakar sem kom út fyrr á árinu. Söngkona sveitarinnar, Margrét Rán Magnúsdóttir segir að hljómsveitin hafi lengi dreymt um að gera teiknimyndarmyndband. „Ég er mikill aðdáandi Gorillaz og mig hefur alltaf dreymt um að gera eitthvað í þeim stíl. Það var ekki fyrr en við kynntumst Ágústi Elí sem við sáum tækifæri til að láta þennan draum rætast,“ segir Margrét Rán.



Ágúst segist hafa reynt að fanga eftir bestu getu unglingaandann í Reykjavík en Margrét segir að myndbandið byggi einnig á myrkfælni sem hún þjáðist af á árum áður. „Ágúst nýtti sér það þegar hann útfærði myndmálið sem fjallar um augnablik á djamminu í Miðborg Reykjavíkur sem margir geta tengt við. Þegar kvíðinn hellist yfir mann er eina svarið að horfast í augu við óttann og um leið horfast í augu við sjálfan sig,“ segir Margrét.



Hljómsveitin Vök kemur fram í Valshöllinni á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves um næstu helgi áður en að sveitin heldur í tveggja vikna evróputúr þar sem að Vök sér um að hita upp fyrir hljómsveitina Of Monsters and Men.



Myndbandið við lagði In the Dark má sjá hér að neðan.