Ólíklegt að Bale snúi aftur til Tottenham

Jonathan Barnett, umboðsmaður Gareth Bale, segir ólíklegt að hann muni einhverntímann snúa aftur til Tottenham.



Wales-verjinn yfirgaf Tottenham fyrir Real Madrid árið 2013 er hann var þá keyptur á metfé eða 85 milljónir punda.



Barnett hefur oft að undanförnu þurft að taka upp hanskann fyrir umbjóðanda sinn sem hefur sætt mikilli gagnrýni.



„Ég held að það gerist ekki, nei. Hann er mjög heppinn í þeirri stöðu sem hann er í,“ sagði Barnett aðspurður um þá möguleika að Bale fari aftur til Tottenham.





"For most clubs he is out of their league."



Tottenham made no January bid for Gareth Bale, talkSPORT told.https://t.co/w56DGas17Y