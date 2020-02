Tottenham og Arsenal sögð hafa áhuga á leikmanni Liverpool

Adam Lallana er að öllum líkindum á sínu síðasta tímabili með Liverpool en samningur hans rennur út í sumar. Fullt af liðum í ensku úrvalsdeildinni hafa áhuga á að fá hann á frjálsri sölu.



Telegraph segir frá því að Brendan Rodgers, knattspyrnustjóri Leicester City, vilji fá Lallana til sín en að stórliðin Tottenham og Arsenal hafi einnig áhuga á honum sem og West Ham.



Adam Lallana þekkir náttúrulega mjög vel til Rodgers eftir tíma þeirra saman hjá Liverpool liðinu. Rodgers keypti Adam Lallana frá Southampton fyrir 25 milljónir punda sumarið 2014.



Adam Lallana er 31 árs gamall og hefur aðeins spilað fyrir Southampton (2006-2014) og Liverpool (2014-) fyrir utan að hafa verið lánaður til Bournemouth í smá tíma þegar hann var nítján ára gamall.





