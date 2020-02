Búið er að fresta leik Manchester City og West Ham sem átti að fara fram í enska boltanum í dag.



Mikill vindur er á Englandi og hefur því verið frestað fjölmörgum leikjum. Þar á meðal hefur verið frestað leik City og West Ham en fyrri leik dagsins, leik Sheffield United og Bournemouth, fer fram.



City fær því ekki tækifæri að minnka forskot Liverpool á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Liverpool er í fríi þessa helgina en liðið er með 22 stiga forskot á toppi deildarinnar.





BREAKING: Manchester City's Premier League fixture against West Ham on Sunday has been postponed due to "extreme weather conditions" associated with Storm Ciara.

| GAME POSTPONED.



Today's @BarclaysFAWSL fixture against Liverpool at Goodison Park has been postponed, due to adverse weather conditions.



Details of the rearranged fixture will be released in the coming days.