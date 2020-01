Gylfi klár í slaginn um helgina sem og skotmark Barcelona

Gylfi Þór Sigurðsson verður aftur í leikmannahópi Everton um helgina en hann er búinn að jafna sig af meiðslum.



Meiðsli í nára hafa haldið Gylfa frá síðustu tveimur leikjum Everton en staðfest var í dag að Gylfi væri orðinn klár í slaginn.



Everton mætir Watford á útivelli og endurheimtir ekki bara Íslendinginn heldur einnig þá Richarlison og Alex Iwobi.





| @Richarlison97, Gylfi Sigurdsson and @alexiwobi are all and available for Saturday! #WATEVE