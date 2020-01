Everton, félag Gylfa Sigurðssonar á Englandi, hefur hafnað tilboði Barcelona í Brasilíumanninn Richarlison.



Tilboð Barcelona hljóðaði upp á 85 milljónir punda en þeir eru í leit að framherja eftir meiðsli Luis Suarez sem gæti haldið honum frá út tímabilið.



Everton neitaði tilboðinu strax og segir í frétt Sky Sports að Everton sé að leitast eftir því að styrkja liðið en ekki veikja það.





