Giroud fer ekki fet

Olivier Giroud fer ekki frá Chelsea og klárar tímabilið með liðinu.



Frank Lampard, knattspyrnustjóri Chelsea, staðfesti þetta á blaðamannafundi í dag.



Hann sagði Chelsea hefði ekki fundið leikmann í staðinn fyrir Giroud og því hafi Frakkanum ekki verið leyft að fara.

BREAKING: Olivier Giroud will not be leaving Chelsea on #DeadlineDay as the Blues have failed to find a replacement, Frank Lampard confirms