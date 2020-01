Mourinho hóf blaðamannafund á að spyrja sjálfan sig tveggja spurninga og svara þeim

José Mourinho, knattspyrnustjóri Tottenham, var léttur í lundu á blaðamannafundi fyrir leikinn gegn Manchester City.



Í dag verður félagaskiptaglugganum lokað. Mourinho hefur setið fyrir svörum á nokkrum blaðamannafundum á „gluggadegi“ og vissi hvaða spurningar hann myndi fá.



Hann hóf fundinn á að spyrja tveggja spurninga og svara þeim sjálfur.



„Fyrsta spurning, býstu við að fá leikmann áður en félagaskiptaglugganum verður lokað. Fyrsta svar, nei,“ sagði Mourinho og hélt áfram.



„Önnur spurning, ertu ánægður með félagaskiptagluggann. Já, ég er það,“ sagði Portúgalinn og uppskar mikinn hlátur.

