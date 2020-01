United fær þrítugan framherja frá Kína

Nú hefur verið staðfest að Manchester United hefur fengið Odion Ighalo að láni út leiktíðina.



Vísir greindi frá því að Ighalo væri í viðræðum við United en hann hafði verið á mála hjá Shanghai Shenhua frá febrúarmánuði 2019.



Nú er hann hins vegar kominn til Englands þar sem hann mun spila með rauðu djöflunum út leiktíðina.





Former Watford striker Odion Ighalo has joined Manchester United on loan.



