Ísak leikur undir stjórn Joey Barton út leiktíðina

Mosfellingurinn Ísak Snær Þorvaldsson hefur verið lánaður út leiktíðina til C-deildarliðsins Fleetwood Town.



Hann hefur verið á mála hjá yngri liðum Norwich og hefur spilað með Norwich í Leasing.com-bikarnum á leiktíðinni.



Ísak er uppalinn hjá Aftureldingu en hann er átján ára gamall.





Norwich City Under-23s midfielder Isak Thorvaldsson has joined Fleetwood Town on loan for the rest of the 2019-20 season.



Good luck for the rest of the season, Isak!