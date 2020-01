Jón Daði viðurkennir að hann horfi stundum á myndbönd af sigrinum á Englandi á Youtube

Íslenski landsliðsframherjinn Jón Daði Böðvarsson er í stóru viðtali hjá Daily Telegraph þar sem hann ræðir ýmislegt þar á meðal eftirminnilegan sigur Íslands á Englandi á EM 2016 en líka hversu ánægður hann er með liðsandann hjá liði sínu Millwall.



Ensku blaðamennirnir eru enn að leita að vinklum á vandræðalegt tapi enska landsliðsins á móti 350 þúsund manna þjóð á EM í Frakklandi fyrir að verða fjórum árum síðan. Jón Daði var einn af íslensku hetjunum á vellinum í Nice.



„Þetta breytti ekki aðeins ferli mínum heldur einnig öllu lífi mínu,“ sagði Jón Daði Böðvarsson en í framhaldinu fékk hann tækifæri hjá enska félaginu Wolverhampton Wanderers. Hann fór þaðan til Readind og svo til Millwall í sumar.



„Ég verð að vera svolítið hortugur og segja frá því að stundum fer ég á Youtube til að horfa á svipmyndir frá sigurleiknum á Englandi. Ég elska að sjá viðbrögð stuðningsmanna enska landsliðsins og myndbönd af fólki að bregðast við þessum sigri okkar. Þetta er svo óraunverulegt,“ sagði Jón Daði Böðvarsson.





