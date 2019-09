Sjáðu alla listamennina sem koma fram á Iceland Airwaves

Iceland Airwaves hátíðin snýr aftur miðvikudaginn 6. nóvember til laugardags 9. nóvember. Fram koma yfir 130 atriði frá 20 löndum en í dag kom út lokatilkynningin þar sem yfir fimmtíu atriðum var bætt við. Iceland Airwaves hefur náð jöfnum kynjahlutföllum annað árið í röð.



Eftir 5 ára hlé snýr hljómsveitin Hjaltalín aftur á Airwaves, house-dúóið Booka Shade kemur einnig fram. Sum lönd senda sinn fyrsta fulltrúa á Airwaves í ár þar á meðal Indónesía (indie dúóið Stars and Rabbit), og Palestína (Bushar Murad sem hefur gefið út lag með Hatara). Þau koma fram ásamt John Grant, Cautious Clay, Orville Peck, og fleiri atriðum sem þegar hafa verið tilkynnt.



Atriðin sem tilkynnt eru í dag slást í hópinn með böndum á borð við Of Monsters and Men, Mac DeMarco, Whitney, Shame, Vök, Hatari, Mammút, Orville Peck og John Grant.



„Við stóðum frammi fyrir algjöru lúxusvandamáli í ár eins og önnur ár, þar sem mjög breiður hópur fólks sækist eftir því að spila á hátíðinni,” segir Anna Ásthildur Thorsteinsson markaðsstjóri, Iceland Airwaves.



„Það sem skiptir okkur öllu máli eru góðir listamenn og frábær sviðsframkoma. Það er mikið framboð af hæfileikaríku fólki bæði hér á Íslandi og erlendis að ná jöfnum kynjahlutföllum var auðvelt mál.”



Lokatilkynningin í heild sinni:



:PAPERCUTZ (PT) / Ateria / Ayelle (UK) / Baseball Gregg (IT) / Bashar Murad (PS) / Booka Shade (DE) / Brett Newski (US) / Broen (NO) / Cell7 / Daði Freyr / Detalji (FI) / EinarIndra / Flammeus / Flekar / Frid / GKR / Hachiku (AU) / Hausar / Hjaltalín / Jesse Markin (FI) / Joe & The Shitboys (FO) / Jóipé X Króli / Kontinuum / Krabba Mane / KUL / Loah (IE) / Lydmor (DK) / Madame Gandhi (US) / Mighty Bear / MÖRK (HU) / Nina Las Vegas (AU) / Otha (NO) / Pattesutter (SE) / Pétur Ben / Pink Milk (SE) / Ragnar Zolberg / ROE (IE) / Rokky / Self Esteem (UK) / SIGGY / Siobhan Wilson (UK) / sir Was (SE) / Sólstafir / Stars & Rabbit (ID) / Sturle Dagsland (DK) / Sunna Fridjons / Sunna Margrét / Sycamore Tree / Teitur Magnússon / The Holy (FI) / Tómas Welding / Una Schram / Una Stef & The SP 74 / Valborg Ólafs / Velvet Negroni (US)



HEILDARLISTI YFIR ATRIÐIN SEM KOMA FRAM Á ICELAND AIRWAVES 2019:



Erlend atriði



:PAPERCUTZ (PT) / Æ Mak (IE) / Akkan (ES) / Alexandra Stréliski (CA) / Alyona Alyona (UA) / Amanda Tenfjord (NO) / Anna of the North (NO) / Ayelle (UK) / Baseball Gregg (IT) / Bashar Murad (PS) / Bessie Turner (UK) / Blanco White (UK) / Booka Shade (DE) / Boy Azooga (UK) / Brett Newski (US) / Broen (NO) / Cautious Clay (US) / Detalji (FI) / Free Love (UK) / Georgia (UK) / girl in red (NO) / Glass Museum (BE) / Hachiku (AU) / Helge (NL) / Ivan Dorn (UA) / Jesse Markin (FI) / Joe & The Shitboys (FO) / John Grant (US) / Just Mustard (IE) / Loah (IE) / Lydmor (DK) / Mac DeMarco (CA) / Madame Gandhi (US) / MÖRK (HU) / Murkage Dave (UK) / Niklas Paschburg (DE) / Nina Las Vegas (AU) / Orville Peck (CA) / Otha (NO) / Pattesutter (SE) / Pavvla (ES) / Penelope Isles (UK) / Pillow Queens (IE) / Pink Milk (SE) / Pip Blom (NL) / Pottery (CA) / ROE (IE) / Self Esteem (UK) / Shame (UK) / Siobhan Wilson (UK) / sir Was (SE) / Siv Jakobsen (NO) / Snapped Ankles (UK) / Sons (BE) / Stars & Rabbit (ID) / Sturle / Dagsland (DK) / The Garrys (CA) / The Holy (FI) / The Howl & The Hum (UK) / Tiny Ruins (NZ) / Velvet Negroni (US) / W.H. Lung (UK) / Warmduscher (UK) / Whitney (US)



Íslensk atriði



Agent Fresco / Aron Can / Ásta / Ateria / Auðn / Auður / Axel Flóvent / aYia / Bagdad Brothers / Berndsen / Between Mountains / Biggi Veira (Gus Gus DJ Set) / Blóðmör / Bríet / Ceasetone / Cell7 / Daði Freyr / EinarIndra / Elín Sif / Frid / Gabriel Ólafs / GDRN / GKR / Grísalappalísa / Hatari / Hausar / Hildur / Hjaltalín / Hrím / Hugar / IamHelgi / JFDR / Jóipé X / Króli / Kælan Mikla / Konfekt / Krabba Mane / Krassasig / KUL / Mammút / Matthildur / Mighty Bear / Morpholith / Moses Hightower / Of Monsters and Men / Ólöf Arnalds / Pétur Ben / Ragnar Zolberg / Rokky / Seabear / SIGGY / Sólstafir / Sunna Fridjons / Sunna Margrét / Svavar Knútur / Sycamore Tree / Sykur / Teitur Magnússon / Tómas Welding / Una Schram / Una Stef & The SP 74 / Une Misère / Valborg Ólafs / Vök / Warmland



Hér að neðan má heyra samstarfslag Booka Shade með íslenska tónlistarmanninum Kaktusi Einarssyni (úr Fufanu) sem kom út í sumar.