Bein útsending: Er íslenskan góður „bissness“?

Vægi tungumálsins eykst stöðugt innan upplýsingatækni, í samskiptum manna við tölvur og snjalltæki. Í máltækni er unnið með tölvutækni og tungumál að því að þróa kerfi sem geta skilið og talað náttúruleg tungumál. Þannig er stuðlað að notkun talmáls í samskiptum manns og tölvu.



Fulltrúar bæði atvinnulífs og háskólasamfélagsins ræða tækifæri í máltækni fyrir íslensku og hvernig hægt er að koma íslenskunni í snjalltækin okkar á stefnumóti fyrirtækja og fræðasamfélags um máltækni í Veröld – húsi Vigdísar. Dagskráin hefst klukkan 8 og stendur til klukkan 13.



„Þróun máltækni fyrir íslensku er mikilvægt samstarfsverkefni háskóla og atvinnulífsins, sem hefur það að markmiði að íslenskur almenningur geti talað móðurmálið í samskiptum við tölvur. Þannig sjáum við til þess að tungumálið lifi í stafrænum heimi,“ segir í tilkynningu vegna viðburðarins.

Á ráðstefnunni mætast fræðasamfélagið og fyrirtæki í þeim tilgangi að greina tækifærin sem máltækni fyrir íslensku felur í sér þegar kemur að þjónustu við viðskiptavini. Að ráðstefnunni standa Almannarómur – Miðstöð um máltækni, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Íslandsmiðstöð Evrópuverkefnanna CLARIN og European Language Grid, og Samtök atvinnulífsins.



Dagskrá er fyrir neðan spilarann.



Dagskrá

8.00 Léttur morgunverður



8.30 Opnunarávörp

Jón Atli Benediktsson, rektor HÍ

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra



8.50 Hver er staðan

Eiríkur Rögnvaldsson, landsfulltrúi CLARIN og ELG á Íslandi og prófessor emeritus við HÍ

Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms - Miðstöðvar um máltækni



9.10

Nemendur HÍ og HR opna söfnun málsýna meðal almennings með aðstoð Guðna Th. Jóhannessonar, Vigdísar Finnbogadóttur, Lilju Alfreðsdóttur og Halldórs Benjamíns Þorbergssonar



9.20 Tungumál í tækjum

Fundarstjóri: Sigríður Mogensen, framkvæmdastjóri Hugverkasviðs SI



Anna Björk Nikulásdóttir, verkefnastjóri Samstarfs um íslenska máltækni og framkvæmdastjóri Grammateks ehf. - Verkfærakista í máltækni - tæki til nýsköpunar

Vilhjálmur Þorsteinsson, Miðeind ehf. - Hver er sætastur? Spurt og svarað á íslensku.

Erik Figueras Torras, framkvæmdastjóri þjónustusviðs Símans - Vilja viðskiptavinirnir virkilega tala við vélar?

Bente Maegaard, formaður ESFRI Strategy Working Group for Social Science and Humanities, fyrrverandi forstöðumaður Center for sprogteknologi, situr í Fagráði Almannaróms - Miðstöðvar um máltækni - Hvernig nýtist CLARIN ERIC til hugbúnaðarþróunar í atvinnulífinu?Davíð B. Þórisson, sérfræðilæknir í bráðalækningum, og Matthías Leifsson, hagfræðingur - Raddgreining í heilbrigðisþjónustu



10.15 Kaffi og samlokur



10.45 Íslenska og fjölmiðlar

Fundarstjóri: Guðrún Nordal, forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Anna Sigríður Þráinsdóttir, málfarsráðunautur RÚV og Baldvin Þór Bergsson, dagskrárstjóri Númiðla og Rásar 2 hjá RÚV - Er allt að fara til fjandans - aftur?

Jón Páll Leifsson, verkefnastjóri, Broddi ehf. - Broddi, næsta!

Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingarfræði við HÍ - Frá tali til texta milli mála

Hrafn Loftsson, dósent við tölvunarfræðideild HR - Sjálfvirk samantekt íslensks texta



11.45 Máltækni í fjármálaþjónustu

Fundarstjóri: Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði- og náttúruvísindasviðs HÍ

Iða Brá Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs Arion banka - Hvernig vilja viðskiptavinir eiga í samskiptum um fjármálin sín?

Eyrún Huld Harðardóttir, markaðsdeild Íslandsbanka - Bankaðu á mannamáli! Virkar máltækni í fjártækni?

Albert G. Jónsson, deildarstjóri framþróunar á einstaklingssviði Landsbankans - Talbankinn

Jón Guðnason, dósent við verkfræðideild HR, Eydís Huld Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Tíró - Ritvélar framtíðarinnar



12.50 Ráðstefnuslit