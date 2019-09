Solskjær segir það rétta ákvörðun að láta Lukaku og Sanchez fara

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, segir að sú ákvörðun að láta Romelu Lukaku og Alexis Sanchez fara frá félaginu hafi verið rétt að sínu mati.



Manchester United vann 1-0 sigur á Rúnari Má Sigurjónssyni og félögum í Astana í gærkvöldi en sigurmarkið skoraði hinn ungi og efnilegi Mason Greenwood.



Norðmaðurinn hrósaði Greenwood mikið fyrir leikinn og það hélt áfram eftir leikinn.



„Þegar hann kemst inn í vítateiginn þá veistu að eitthvað er að fara gerast. Hann getur farið inn á við og einnig utan á. Frábær afgreiðsla í klofið á markverðinum. Oftast er það opið,“ sagði Solskjær eftir leikinn.



„Það er eðlilegt fyrir hann að spila fótbolta og eðlilegt skora mörk. Eins og ég sagði þá veit hann hvernig á að sparka í boltann. Hann sýndi glefsur af því sem kom skal í dag.“





Ole Gunnar Solskjaer insists he was right to let Romelu Lukaku and Alexis Sanchez leave @ManUtd for @Inter.



Do you agree?