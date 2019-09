Ótrúleg endurkoma Arsenal gegn nýliðunum

Arsenal náði í afar mikilvæg þrjú stig er liðið vann 3-2 sigur á Aston Villa á heimavelli og náði því að koma til baka eftir vonbrigðin gegn Watford um síðustu helgi.



Gestirnir og nýliðarnir komust yfir á 20. mínútu er John McGinn kom boltanum í netið eftir fyrirgjöf frá Anwar El Ghazi en varnarleikur Arsenal var ekki upp á marga fiska.



Ainsley Maitland-Niles fékk gult spjald á 11. mínútu og aftur fékk hann gula spjaldið á þeirri 41. mínútu. Þar með var hann sendur í sturtu. 1-0 fyrir Villa í hálfleik.



Arsenal fékk vítaspyrnu eftir stundarfjórðung í síðari hálfleik og á punktinn steig Nicolas Pepe. Hann kom boltanum í netið en einungis mínútu síðar kom Wesley nýliðunum yfir á nýjan leik.



Calum Chambers jafnaði þó fyrir Arsenal níu mínútum fyrir leikslok og sex mínútum fyrir leikslok var það Pierre-Emerick Aubameyang sem fullkomnaði endurkomu Arsenal.





This man right here #ARSAVL pic.twitter.com/kh4NaiHWel