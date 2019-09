Shia LaBeouf táraðist þegar hann borðaði sjúklega sterka vængi

Leikarinn skrautlegi Shia LaBeouf var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast Hot Ones. Hann var fyrsti gesturinn í tíundu þáttaröðinni.



Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi.



LaBeouf settist hjá Sean Evens og borðaði eldheita vængi meðan hann svaraði skemmtilegum spurningum um lífið og ferlinn.



Viðtalið stendur yfir í um hálftíma og alltaf verða vængirnir sterkari og sterkari en að lokum var leikarinn farinn að tárast vel, enda eru með sterkustu sósum heims notaðar á vængina.



Shia LaBeouf hefur í gegnum tíðina komið sér í fjölmiðlana fyrir misjafnar ástæður og alls ekki alltaf af jákvæðum ástæðum.



Hér að neðan má sjá viðtalið sem margar milljónir hafa horft á nú þegar.