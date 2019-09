Hryllingur í sundlauginni

The Host fjallar um ógurlegt skrímsli sem hlífir engum.

Hið árlega og vinsæla sundlaugarbíó RIFF sem alltaf hefur verið uppselt á fer fram í Sundhöllinni í Reykjavík þann 28. september klukkan 19.30 í ár. Á boðstólum verður The Host (Skrímslið, 2006), hin fræga skrímslamynd suður-kóreska leikstjórans Bong Joon-ho. Kvikmyndinni verður varpað á tjald í gömlu innilauginni, sem verður hituð upp.



Bong Joon-ho sem stýrir myndinni vann aðalverðlaun Cannes-hátíðarinnar í vor með myndinni Parasite og verður sú mynd lokamynd RIFF-hátíðarinnar. En í Sundbíóinu er ein af fyrri myndum hans sýnd. The Host varð á nokkrum mánuðum aðsóknarmesta bíómynd í Kóreu frá upphafi. Þrettán milljón miðar seldust á myndina frá júlímánuði og fram í nóvember. Myndin átti síðan eftir að vinna til margra alþjóðlegra verðlauna.



The Host fjallar um mann sem lendir í þeim hremmingum að skrímsli rænir dóttur hans. Allt hefst þetta á því að bandarískur meinafræðingur hellir eiturefnum í á í Suður-Kóreu sem er lífæð landsins. Þetta athæfi bandaríska meinafræðingsins leiðir til þess að skrímsli vex í ánni og byrjar að ráðast á fólk.



Þetta er „költ“ mynd sem náði algjörri met miðasölu á síðasta áratug og gaf tóninn fyrir feril leikstjórans.



Þess skal svo getið að í ár býður RIFF upp á nýjan flokk mynda sem eru hryllingsmyndir og margar gerast á norrænum slóðum. Meðal þeirra er hryllingskómedían Helsinki Man­splaining Massacre um örvæntingarfullan flótta konu undan hópi manna sem vilja útskýra allt fyrir henni. Myndin hefur hlotið fjölda viðurkenninga á hryllingsmyndahátíðum víða um heim. Einnig má nefna Evil Ed um mann sem er ljúfur og listrænn klippari í þægilegu starfi. Þegar hann er færður yfir í hryllingsdeildina og látinn ritskoða hrollvekjur daginn út og inn byrjar hann smám saman að missa vitið. Sænsk költmynd sem er í senn óður til subbumynda níunda áratugarins og glettin ádeila á hið harðsoðna sænska ritskoðunarkerfi.