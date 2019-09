Annað loforð frá Gary Lineker ef LCFC verður meistari

Leicester City hefur byrjað vel í ensku úrvalsdeildinni og er í þriðja sætinu á eftir Liverpool og Manchester City eftir fyrstu þrjár umferðirnar.



Leicester City gerði jafntefli í fyrstu tveimur umferðunum en fagnaði öðrum sigurleiknum í röð á móti Bournemouth um helgina.



Leicester kom öllum á óvart tímabilið 2015-16 þegar liðið vann enska meistaratitilinn en er annað ævintýri kannski í uppsiglingu.



Þá fékk loforð frá fyrrum leikmanni Leicester City mikla fjölmiðlaathygli.



Gary Lineker er allt í öllu Match of the Day markaþætti ensku úrvalsdeildarinnar á BBC One. Fyrir fjórum árum lofaði hann að mæta í settið á nærbuxunum sem hann stóð síðan við.



Eftir þennan 3-1 sigur hjá Leicester City um helgina ákvað Gary Lineker að gefa annað loforð eins og sjá má hér fyrir neðan.







Foxes are looking good and if @LCFC go on to win the league, I’ll do the first show of next season with a shaved head.

— Gary Lineker (@GaryLineker) August 31, 2019

Gary Lineker hefur lofað því að snoða sig og mæta þannig til leiks í fyrsta þáttinn á næsta tímabili ef að Leicester City verður enskur meistari.