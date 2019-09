Pétur Halldórsson er Framúrskarandi ungur Íslendingur 2019

Pétur Halldórsson líffræðingur hlaut í gær titilinn Framúrskarandi ungur Íslendingur 2019. Guðni Th. forseti Íslands afhenti verðlaunin í Iðnó ásamt Söru Mansour, aktívista og baráttukonu og Rakeli Garðarsdóttur hjá Vakandi. Það eru samtökin JCI á Íslandi sem veita verðlaunin á hverju ári en Pétur var tilnefndur fyrir störf á sviði siðferðis- og/eða umhverfismála.



„Þetta var alveg ljómandi. Þetta er mikill heiður og einnig mikil hvatning að fá svona viðurkenningu,“ segir Pétur í samtali við Vísi. „Hápunkturinn var að hitta svona stóran hóp af flottu fólki.“



Eftir að óskað hafði verið eftir tilnefningum til verðlaunanna í ár fengu tíu einstaklingar viðurkenninguna framúrskarandi ungir Íslendingar en meira en 200 tilnefningar bárust frá almenningi. Það var dómnefnd sem valdi Pétur sem Framúrskarandi ungur Íslendingur 2019 en einnig voru verðlaunuð í gær þau Alda Karen Hjaltalín, Anna Sigríður Islind, Einar Stefánsson, Erna Kristín Stefánsdóttir, Ragnheiður Þorgrímsdóttir, Róbert Ísak Jónsson, Sigurður Loftur Thorlacius, Sólborg Guðbrandsdóttir og Sturlaugur Haraldsson.



Pétur Halldórsson hélt ræðu á verðlaununum í gær. Aðsend mynd

Stofna ný alþjóðleg samtök

Topp tíu Framúrskarandi ungir Íslendingar. Á myndina vantar Öldu Kareni Hjaltalín sem búsett er erlendis.

Pétur er formaður Ungra umhverfissinna og er ötull talsmaður náttúruverndar og valdeflingar ungs fólks. Lokaverkefni hans í líffræði var rannsókn á íslenska himbrimastofninum en engin haldbær gögn voru til um íslenska stofninn. Pétur er í stjórn Landverndar og er mikill talsmaður þess að samrýma loftslagsaðgerðir og endurheimt vistkerfa. Hann hefur meðal annars gagnrýnt opinberlega ákveðið stefnuleysi í orkumálum þjóðarinnar.„Við í félaginu Ungir umhverfissinnar höfum við ekki aðeins verið að tala fyrir náttúruvernd heldur höfum við líka verið í að standa fyrir fleiru eins og loftlagsverkföllunum. Við höfum verið í nýsköpun að búa til námskeið í hagsmunagæslu fyrir sjálfbæra þróun og ég hef svona átt frumkvæði af því.“Síðustu tvö ár hefur Pétur tekið þátt í því að stofna ný alþjóðleg félagasamtök, hins alþjóðlega tengslanets ungmenna um Norðurslóðir, Arctic Youth Network. Vinnan af því hófst eftir fund með hóp frá Alaska á Hringborði norðurslóða í Hörpu, haustið 2017.„Þar erum við að tengja saman ungt fólk og höfum svolítið verið að leggja áherslu á hvernig loftslagsmál, náttúruvernd og menningarlegt jafnrétti tengjast innbyrðis,“ útskýrir Pétur.„Við erum nú þegar komin með hundrað einstaklinga í um það bil 30 löndum sem eru búin að skuldbinda tímann sinn í verkefnið. Svo er komin níu manna stjórn frá Alaska, Kanada, Rússlandi og Póllandi. Hugmyndin er sú að þegar við stofnum þennan vettvang fyrir ungt fólk til að tengjast á þessum forsendum, að þá getum við farið að gera virkilega spennandi verkefni sem að taka á þessari helstu áskorun sem ég held að sé hvernig við vinnum á milli ekki bara landamæra heldur menningarheima.“Pétur segist ætla að nýta þennan titil til þess að tala áfram fyrir náttúruvernd og valdeflingar ungs fólks.

Ótrúlegt afrek

Þetta var í 18. skiptið sem verðlaunin eru afhent en á meðal þeirra sem hafa hlotið þennan titil síðustu ár eru Ingileif Friðriksdóttir fjölmiðlakona, Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, Ævar Þór Benediktsson bókahöfundur, Emilíana Torrini söngkona, Vilborg Arna Gissurardóttir Everest-fari, Sævar Helgi Bragason stjörnufræðingur, Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari og Rakel Garðarsdóttir stofnandi Vakandi, samtaka um aukna vitundarvakningu varðandi sóun matvæla.„Pétur er vel að þessum verðlaunum kominn. Hann hefur verið í sjálfboðavinnu í starfi sínu hjá Ungum Umhverfissinnum og nýtt frítíma sinn í baráttu sinni um náttúruvernd og loftslagsmál. Einnig stofnaði hann Arctic youth network, alþjóðlegt tengslanet ungs fólks sem er umhugað um umhverfismál. Ótrúleg afrek hjá þessum unga manni og við hlökkum til að fylgjast með næstu skrefum hjá honum. Framtíðin er björt með alla þessa ungu frambærilegu einstaklinga sem láta sig málefnin varða,“ segir Jón Rúnar Jónsson, verkefnastjóri Framúrskarandi 2019.Dómnefndina í ár skipaði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þingkona, Rakel Garðarsdóttir hjá Vakandi, Fanney Þórisdóttir landsforseti JCI, Jón Atli rektor Háskóla Íslands og Eyþór K. Einarsson umdæmisstjóri hjá Kiwanis. Verðlaunin eru hluti af alþjóðlegri viðurkenningu sem JCI stendur fyrir um allan heim til að vekja athygli á því sem er vel gert og einnig til að hvetja annað ungt fólk til dáða. Erlendis eru verðlaunin nefnd TOYP verðlaun, The Outstanding Young People of the World, en á meðal verðlaunahafa eru Elvis Presley, Bruce Lee og Bill Clinton.